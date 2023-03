Programma Theater Sneek, Week 14

Musical MUZT Musicalopleiding - Legally Blonde

Legally Blonde is de zestiende voorstelling van MUZT Musicalopleiding. Fashionista Elle Woods, een blondine die ieder vooroordeel over blondines lachend uit de weg ruimt, leeft een Instagramleven met fantastische vriendinnen in het Delta Nu-huis, feestjes op het Malibu-strand en Warner, de hunk van highschool. Wanneer Warner besluit om op Harvard te gaan studeren, staat haar wereld op z’n kop. Radeloos besluit ze om ook voor rechten te gaan en dankzij haar cheerleader skills komt ze door de toelating. In de wereld van Harvard blijkt men niet voorbereid op zo veel spontaniteit, maar Elle bewijst dat je jezelf kan zijn in elke omgeving. De hilarische, swingende en ontroerende musical is voor iedereen vanaf 10 jaar. Legally Blonde staat bol van meezingers als ‘OhMyGod’, ‘Blijven Lachen’, ‘Duik en Snap’, ‘De Zweep Erover’ en ‘Wettelijk Blond’. MUZT is de vierjarige musicalvooropleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries talent tussen de 12 en 20 jaar.

Datum: vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 april 2023 Aanvang: 14.30 uur (zondag 9 en zondag 16 april) en 19.30 uur (vrijdag 7, zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 april) Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 18,00

Toneel Solo Stories - Nu ik je zie: een zoektocht van een zoon naar zijn vader

Tien jaar na de zelfverkozen dood van zijn vader ontwaakt zijn 21-jarige zoon - gespeeld door Soy Kroon (Hoogvliegers, Costa!, The Passion, War Horse - uit een roes. Waarom lukt het hem niet om iets van zijn leven te maken? Als hij het verleden in de ogen durft te kijken, ziet hij misschien weer een toekomst. Als een detective zoekt hij naar sporen van zijn vader. Familieleden, vrienden en collega’s ondervraagt hij als getuigen. Maar terwijl de zoon steeds intensiever speurt naar zijn vader, komt hij vooral zichzelf tegen. Nu ik je zie is gebaseerd op het gelijknamige boek dat Merlijn Kamerling schreef over zijn verhouding tot zijn vader Antonie. Een verhaal over uitgestelde rouw. Over volwassen worden en de zoektocht naar je eigen identiteit. En over een onverwacht sterke bloedband.

Datum: vrijdag 7 april 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,50