Programma Theater Sneek, week 13

Muziek

Brel door Olivier Laurent

Olivier Laurent lijkt de reïncarnatie van Jacques Brel. Met zijn intieme hommage aan de illustere Belgische zanger krijgt hij zalen over de hele wereld stil. Na een indrukwekkend optreden in het Kurhaus in 2019 en meer dan honderd shows in onder andere Parijs, New York, Montréal, Brussel en Beiroet, keert Laurent terug naar Nederland. Hij zingt wereldberoemde chansons in de stijl van de grote meester, wiens ‘Ne me quitte pas’ in meer dan 1400 verschillende versies is opgenomen.

Datum: vrijdag 31 maart 2023, Aanvang: 20.15 uur, Locatie: Tüottenzaal, (Westersingel 28) Entree: € 29,50

Muziek

Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens - Frisicana IV: ‘Wanted… Alive’

'Wanted … Alive' is het nieuwe liedjesprogramma in de serie 'Frisicana' van de Friese singer-songwriters Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens. De titel is een knipoog naar de vorige show van de heren waarin een aantal covers te horen was van inmiddels overleden artiesten. Voor Frisicana IV hebben ze liedjes uitgekozen van nog levende, maar daarom niet minder legendarische artiesten. Het brede Americana-genre is voor het drietal een welhaast onuitputtelijke bron van mooie liedjes. In ‘Wanted….Alive’ is repertoire te horen van onder anderen Paul Simon, Dolly Parton, Joe Ely, Richard Thompson, Willie Nelson en Kris Kristofferson. Verder komen liedjes uit het eigen repertoire van Douwstra, Smit en Wilkens voorbij; nieuw en oud, zowel afzonderlijk als gezamenlijk geschreven.

Datum: zaterdag 1 april 2023, Aanvang: 20.15 uur, Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11), Entree: € 19,00