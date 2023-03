Programma Theater Sneek, Week 12

Muziek Motel Westcoast - One of These Nights

Voor het eerst wijdt Motel Westcoast een gehele set aan de legendarische Eagles, met meer dan 200 miljoen verkochte platen een van 's werelds best verkopende bands. Na de pauze volgt The Best of the Westcoast met nummers van legendarische groepen als The Beach Boys, Crosby, Stills & Nash, The Doobie Brothers, Fleetwood Mac en Joni Mitchell. Sinds 2007 brengt Motel Westcoast een keer per twee jaar een nieuwe show in het theater, nu al voor het achtste seizoen. Motel Westcoast bestaat uit onder anderen Syb van der Ploeg, Edward Reekers en Brenda Bee, een vijfkoppige band met Hubert Heeringa én een speciale gast.

Datum: vrijdag 24 maart 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 29,50

Muziektheater Céline Janssen - Opera voor Dummies

Sopraan Céline Janssen toont in ‘Opera voor Dummies’ aan dat opera hartstikke hip en toegankelijk is. Niet stoffig, maar sexy, grappig en ontroerend. In cabaretsfeer neemt ze het publiek mee in de wereld van de opera, een genre dat in eerste instantie juist voor het volk werd geschreven. Janssen zingt niet alleen opera, maar ook jazz, pop en rock. Door de genres met elkaar te combineren en bekende nummers te 'ver-opera-en', maakt ze opera voor een breed publiek toegankelijk. Met haar deelname aan het SBS 6-programma ‘We Want More’ liet ze zien hoe opera ook kan. Janssen verraste door het rocknummer ‘Who Wants to Live Forever’ van Queen te ‘ver-opera-en’.

Datum: zaterdag 25 maart 2023 Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 15,00

Theatershow Familie Flöz - Dr. Nest

Het Berlijnse theatercollectief Familie Flöz maakt beeldend maskertheater zonder gesproken tekst. In ‘Dr. Nest’ onderzoekt het gezelschap de werking van ons brein en de diepten van onze ziel. Gesitueerd in de bizarre wereld van de psychiatrie verbeeldt de groep een tragisch en komisch verhaal over de kwetsbaarheid van het menselijk leven. Dr. Nest worstelt met bittere herinneringen als hij in de nachttrein naar Villa Blanca stapt. In het sanatorium aangekomen wordt hij geconfronteerd met de strubbelingen van zijn patiënten, hun gedoofde herinneringen, demonen, hallucinaties en hun lichamen, die een eigen leven lijken te leiden. Maar wat in eerste instantie vreemd gedrag lijkt, wordt meer en meer een weerspiegeling van zijn eigen twijfels en onzekerheden. De dunne lijn tussen normaal en abnormaal, tussen opzettelijk en gedwongen, tussen gezond en ziek, vervaagt voor zijn ogen en langzaam verliest Dr. Nest de grip op zijn leven.

Datum: zondag 26 maart 2023 Aanvang: 14.30 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 27,50