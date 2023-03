Programma Theater Sneek, week 11

Muziek

The Simon & Garfunkel Story

'The Simon & Garfunkel Story’ is het fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit Queens, New York die 's werelds meest succesvolle muzikale duo aller tijden werden. Ze begonnen bescheiden, in de jaren 50 als het rock ’n’ roll-duo Tom & Jerry. In de jaren 60 kwamen de grote successen. De voorstelling, geregisseerd door Dean Elliott, gaat langs alle nummers en verhalen die hen vormden, de dramatische breuk en hun solocarrières. Het eindigt met een eerbetoon aan het legendarische Central Park-reünieconcert uit 1981. Veel hits komen voorbij. zoals 'Mrs. Robinson', 'Bridge Over Troubled Water', 'Homeward Bound', 'Scarborough Fair', 'The Boxer' en ‘The Sound Of Silence'.

Datum: donderdag 16 maart 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 27,50

Cabaret

René van Meurs - 2636

Met al z’n levenservaring en z’n goeie gedrag. Dan moet je er ineens echt wat van gaan maken, omdat dat nu eenmaal zo hoort. Verantwoordelijkheid nemen, dingen vinden. Maar wat als je daar misschien nog niet klaar voor bent en gewoon nog wat wil dollen en loltrappen? Misschien kun je dan het beste terug naar de basis, je geboortegrond. Daar waar alles leeft, bruist, tegensputtert en beweegt. Waar je even kunt pauzeren en je op kunt laden voor de volgende storm. Om eens kritisch te bekijken wat je gevormd heeft en hoe je het dan nu het liefste zelf zou willen doen. René van Meurs vertelt het eerlijke verhaal en zijn hilarische anekdotes zitten bomvol steengoede grappen. Kwetsbaar, persoonlijk en erg grappig.

Datum: vrijdag 17 maart 2023

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28)

Entree: € 23,00

Muziek



Topzondag met Wouter Harbers - Wereldreis

Klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen, dat is de missie van pianist Wouter Harbers.

Liefhebbers en ontdekkers trakteert hij graag op de mooiste muziek ter wereld. Harbers doorweeft zijn concerten met interessante informatie en ludieke feitjes over de muziek. Dat levert een nieuwe luisterervaring op. Door de wisselwerking tussen pianist en publiek ontstaat vanzelf een ontspannen en gezellige sfeer. Harbers debuteerde in 2019 in een uitverkochte Kleine Zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam. Hij ontving les van onder anderen Wibi Soerjadi en liet zich scholen tijdens masterclasses in Oxford, waarvoor hij uit een internationale groep pianisten geselecteerd werd. Vanaf 2013 treedt hij regelmatig live op voor Radio 4. Harbers bracht vier albums uit. Naast pianospelen is Harbers ook dirigent. Zo stond hij op de bok bij Händels ‘Messiah’ en ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms. Als pianist speelde Harbers diverse pianoconcerto’s, waaronder negen keer Chopins Eerste. In 2021 ging zijn grootste droom in vervulling: een soloalbum opnemen in de Grote Zaal van Het Concertgebouw.

Datum: zondag 19 maart 2023

Aanvang: 11.30 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 13,50