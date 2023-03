Programma Theater Sneek, week 10

Familievoorstelling De regels van Floor

Na de succesvolle boekenreeks van Marjon Hoffman en de met een Emmy Award bekroonde televisieserie, is De regels van Floor ook in Theater Sneek te zien. De familievoorstelling is doorspekt met humor en herkenbare familieproblemen. In het leven van de 11-jarige Floor gaat alles precies volgens plan. Oké, er komt best een grote verandering aan: Floor gaat na de zomervakantie naar de middelbare school, samen met haar beste vriendin Margreet. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar dan heeft haar vader een verrassing. Er zijn twee voorstellingen, om 16.00 en 19.30 uur.

Datum: zaterdag 11 maart Aanvang: 16.00 uur en 19.30 uur Locatie: Tüottenzaal (Westersingel 28) Entree: € 27,50

Cabaret Wart Kamps - AWKWART

Warts leven is een aaneenschakeling van ongemakkelijke momenten. Een anonieme date blijkt een vreselijke ex te zijn. Tijdens een goed gesprek op een feestje kijkt de ander al over Warts schouder of er een interessantere persoon in the house is. Die eeuwige twijfel of hij nou wel of niet een wildvreemde met éxact dezelfde jas moet groeten? Wart heeft een oplossing voor zichzelf bedacht en is er een meester in geworden: ongemak bestrijden met nóg meer ongemak. Dan zie je pas hoe mensen écht zijn. Lekker gênant. Een absurdistisch, aandoenlijk, hilarisch en muzikaal cabaretprogramma over leven als mens tussen, met, zonder, dankzij of ondanks: andere mensen. Met liedjes en hier en daar misschien een gek dansje, want het moet wel showbizz blijven. Dit keer brengt hij zelfs een hoopvolle boodschap (is voor Wart ook nieuw).

Datum: zaterdag 11 maart Aanvang: 20.15 uur Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,50