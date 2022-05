Programma Theater Sneek van week 23

The Best of Britain – The Fifth – Jubileumtournee

Met een spectaculair jubileumprogramma met de allergrootste hits van Engelse bodem, zet The Best of Britain wederom een avondvullend muziekspektakel op de planken dat zich mag verheugen in een nog steeds groeiende publieke belangstelling. Muziek van The Beatles tot Coldplay, en zo’n beetje alles daar tussenin, passeert de revue en bied je deze avond een feest van herkenning met de beste Radio 2 Top 2000 hits!

Syb van der Ploeg, Edward Reekers, Maarten Peters en Brenda Bee zijn de vocalisten en samen met vijf topmuzikanten waaronder multi-instrumentalist Hubert Heeringa brengen zij een avondvullende show vol nostalgie maar ook met een aantal wat meer recent wereldhits.

Muziek // do 9 juni - 20:15 uur // € 28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Wieners – The Everly Brothers

Van Bye Bye Love tot On The Wings Of A Nightingale. Een ode aan de Koningen van de samenzang! Een absoluut waardig eerbetoon aan The Everly Brothers door dé Nederlandse rock’n’roll tributeband!

Alle hits zoals Wake Up Little Susie, Bird Dog, Til I Kissed You en All I Have To Do Is Dream, klinken alsof Don en Phil vlak voor je staan. Maar The Wieners spelen ook verrassende B-kantjes, met hoorbaar veel liefde voor het origineel. Tussen de bedrijven door, weten de muzikanten mooie anekdotes te vertellen uit de levens van The Everly Brothers en over het ontstaan van de nummers. De carrière van de Everly’s wordt gevolgd vanaf het prille begin, toen de jonge broertjes optraden in het radioprogramma van hun ouders, via de internationale doorbraak in 1957 en de vele successen daarna, tot en met de glorieuze comeback in de jaren ’80.

Muziek // vr 10 juni - 20:15 uur // € 19,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ashton Brothers – A Medicine Show

Eén ding is zeker: de stoelriemen mogen weer vast: rebels, onverschrokken, muzikaal en hilarisch. De deuren zijn open en de harten kloppen! Bruisend van energie brengen de Ashton

Brothers hun Medicine Show naar het theater. Deze show is de succesvolle opvolger van het zomerspektakel Ashtonia waarmee de Ashton Brothers vanaf 2017 tienduizenden mensen in Eindhoven, Apeldoorn en op Slot Zeist een unieke avond bezorgden.

Als eerste theatergroep in Nederland presenteerden de broers in de zomer van 2020 hun vrolijke en veilige theaterconcept ‘A Medicine Show’ dat bestond uit een spectaculaire show van een uur en een diner in het theater. De voorstelling is losjes gebaseerd op de successhow Charlatans, a medicine show waarmee de groep 15 jaar geleden louter 5- sterrenrecensies ontving in binnen- en buitenland.

Theatershow // za 11 juni - 20:15 uur // € 31,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400