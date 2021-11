Programma Theater Sneek in Week 48

Dutch Eagles – Gold

Vaste bezoekers weten inmiddels dat de Dutch Eagles bewezen muzikale goudzoekers zijn. De vondsten die ze tijdens hun goldrush deden willen ze op deze avond met je delen. Ze combineren de hits van de Eagles met juweeltjes van andere artiesten uit de gouden periode van de popmuziek.

Met hun onovertroffen weergave van deze songs zijn deze zes heren hun gewicht in goud ruimschoots waard gebleken. Doe simpelweg je ogen dicht en smelt weg in de meerstemmige samenzang en de weergaloze gitaarsolo’s. Zet je tanden erin en verzeker je ervan dat het goud is dat deze mannen in handen hebben! Dutch Eagles. Gold.

Muziek // vr 3 dec – 20:15 uur // € 28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Inez Timmer – Natural Woman, songs from the 70’s

Inez Timmer slaat met haar nieuwste show een bewogen pad in. Na de enthousiaste reacties van het publiek bij „The Voice Senior“ en van coach Angela Groothuizen besloot ze het programma „Natural Woman“ samen te stellen. Een theaterconcert gebaseerd op één van de meest veelbewogen decennia van de 20e eeuw. The Seventies. Een tijdperk dat gekenmerkt wordt door vele veranderingen, zowel maatschappelijk als muzikaal.

Inez Timmer neemt u mee terug in die tijd met hits van Carole King, Carly Simon, Dusty Springfield, Paul Simon en Boudewijn de Groot. Timmer’s veelzijdige stem is voorbestemd om u te laten genieten van de muzikale pareltjes van toen. In „Natural Woman“ wordt Inez begeleid door twee fantastische muzikanten: Peter van der Zwaag: piano, keyboard, accordeon en zang en Ytzen Peterson: gitaren en zang.

Theatershow // za 4 dec – 20:15 uur // € 19,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400