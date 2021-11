Programma Theater Sneek in week 47

Frisicana III met Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Pieter Wilkens – The Originals

‘The originals’ is de titel die de Friese singer/songwriters Marcel Smit, Piter Wilkens en Gurbe Douwstra hebben gegeven aan hun derde Frisicana-voorstelling.

'The originals' is een verwijzing naar de originele liedjes die aan de basis staan van sommige van hun vertalingen, maar ook naar hun eigen origineel repertoire. En misschien ook wel met een knipoog naar de heren zelf, toch ook redelijk originele, eigenzinnige types. Douwstra, Smit en Wilkens hebben eerder al laten horen dat zij een grote voorliefde hebben voor het brede muziekgenre ‘Americana’. Dat is een vrijwel onuitputtelijke bron van mooie liedjes en ook nu weer zijn de heren er in geslaagd een aansprekende selectie te maken. Met deze keer liedjes uit het repertoire van bijvoorbeeld the Highwayman, een gerenommeerd gezelschap bestaande uit Johnny Cash, Willy Nelson, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. Of Tim McGraw, Townes van Zandt en Greg Trooper. Maar ook een uitstapje naar een lied van de soulzanger Otis Redding is onderdeel van Frisicana III. En zo wordt Frisicana III af en toe een feest van herkenning en zal soms de gedachte, ‘waar ken ik dit van?’ opkomen. Hoe dan ook weer een avondvullend programma vol met muzikale verrassingen.

Muziek // za 27 nov – 20:15 uur

Topzondag – Stedelijk Muziekkorps met Edith Bakker

Als de vooravond van het jaar waarin het Stedelijk Muziekkorps haar 100-jarig jubileum hoopt te vieren is de vereniging uitgenodigd zicht te presenteren in deze serie van Topzondagen.

Ooit ontstaan uit de muziek bij de “Schutterij” van Sneek, heeft het orkest zich ontwikkeld tot een flexibel harmonieorkest dat van vele markten thuis is. Zo heeft het orkest in een symfonische setting vaak gespeeld met lage strijkers, terwijl op een ander moment een compleet combo is ingevlogen voor een metropool bezetting. Met name de laatste decenia is het Stedelijk Muziekkorps Sneek niet meer weg te denken uit het openbare leven. Het orkest o.a. te beluisteren in Theater Sneek tijdens het jaarlijks terugkerend nieuwjaarsconcert, in de Martinikerk op Kerstavond, in de Ielânen op Koningsdag en op 4 mei bij de herdenkingsplechtigheid in Sneek. Dit topzondag concert is Edith Bakker uitgenodigd als soliste. Op het programma staat o.a. het prachtige Concerto van David Maslanka, waaruit het eerste deel 'Fire in the Earth' wordt gespeeld. Haar solistisch optreden wordt omkleed met enkele topcomposities voor blaasorkest.

Muziek // zo 28 nov – 11:30 uur