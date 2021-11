Programma Theater Sneek in week 46

eldhuis & Kemper – Hou dat vast – Try out

Veldhuis & Kemper zijn terug in Theater Sneek!

“De eerste helft van je leven ben je bezig iemand te worden, de tweede helft van je leven ben je bezig te accepteren dat het niet is gelukt” Schopenhauer.

Deze uitspraak vormt de basis voor Hou Dat Vast, het nieuwe cabaretprogramma van het gevierde duo Veldhuis & Kemper. Het is 20 jaar geleden dat de mannen voor het eerst samen op het podium stonden. Je zou zeggen dat ze elkaar na zo’n tijd goed kennen, maar is dat wel zo? Ze denken dat ze elkaar alles kunnen vertellen, maar of dat nou zo verstandig is… Confronterend grappig is het in ieder geval wel! Met ontroering als onverwachte bonus. Dat weten ook de bezoekers van hun laatste programma Geloof ons nou maar waarmee Veldhuis & Kemper naast volle zalen en prachtige recensies ook een schitterende nominatie voor de belangrijkste cabaretprijs van Nederland ‘de Poelifinario’ in de wacht sleepten. Je snapt, de mannen hebben maar één wens: Hou dat vast!

Cabaret // di 16 nov – 20.15 uur // € 28,00 // Tüöttenzaal

Daniel Boissevain – De Schuldige

De film Den Skyldige won zowel de publieksprijs als de prijs van de jongerenjury op het Internationaal Film Festival Rotterdam 2018.

In de bloedstollende theaterthriller De Schuldige (foto) beantwoordt politieman Oscar Holm (Daniël Boissevain) verveeld de telefoontjes die via de meldkamer op de politiepost Beilen binnenkomen. Hij is daar tijdelijk tewerkgesteld in afwachting van de rechtszaak wegens een schietincident met zijn dienstwapen. Wanneer Ellen, een jonge verwarde vrouw, hem belt vanuit de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. Met alleen de telefoon tot zijn beschikking begint Oscar een race tegen de klok om haar te redden.

De Schuldige is behalve een spannende reddingspoging ook een pleidooi voor het overboord gooien van vooroordelen. Op ingenieuze wijze bevraagt De Schuldige ons beeld van goed en kwaad.

Toneel // wo 17 nov – 20:15 uur // € 20,00 // Noorderkerkzaal

Atrium Dansvoorstellingen – Get up! Get together

Met meer dan 300 dansers van alle leeftijden op het podium pakt kunstencentrum Atrium weer flink uit tijdens de Atrium Dansvoorstellingen. In Get Up! Get together zijn bijna alle

leerlingen klassiek ballet, modern, jazz en hiphop te zien. Natuurlijk treden ook de drie Dance Explosion-groepen en de talenten van de selectieklassen op. De dansers hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt aan hun choreografie. Voor het eerst in de historie van de Dansvoorstellingen in Theater Sneek werken er groepen samen met andere disciplines van het Atrium. Zo zijn er choreografieën gemaakt met leerlingen en docenten uit de wereld van muziek en beeldende kunst!

Dans // za 20 nov, zo 21 nov – 14:00, 19:30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal