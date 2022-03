Programma Theater Sneek in Week 10

Peter Heerschop, Viggo Waas, Bas Hoeflaak e.v.a. – Festen

Grote en glorieuze cast speelt wereldberoemd familiestuk Festen. Festen treft je als een mokerslag. Dat was jaren geleden al, toen de filmklassieker van Thomas Vinterberg door het legendarische gezelschap De Ploeg naar het theater werd gebracht. En dat is nu weer, met een nieuwe zwartkomische bewerking van het script door Peter Heerschop. De cast is groot en glorieus, met Peter Heerschop, Viggo Waas, Bas Hoeflaak, Genio de Groot, André Dongelmans, Stephanie Louwrier, Vincent Croiset, Maartje van de Wetering en Han Römer als de pater familias. De regie is in handen van Titus Tiel Groenestege. Het verhaal in het kort, voor wie het niet (meer) weet: familieleden komen vrolijk bijeen om de verjaardag van vader te vieren. Verloren zoon duikt op en houdt tijdens het diner een speech die de feestelijke avond verandert in een slagveld. Festen is zonder twijfel de toneelklapper van het jaar.

Toneel // do 17 mrt - 20:15 uur // € 37,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Pfeifer & Blom - En en

Voor iedereen die houdt van Fleabag, Plien en Bianca, Waardenberg en de Jong, Toren C. en Nanette Gadsby is Pheifer & Blom een must see!

Anniek Pheifer en Jacqueline Blom zijn al jaren bekende gezichten op televisie én op de planken en twee van de grappigste actrices van ons land. Voor het eerst brengen zij nu een fysieke, muzikale en absurde duovoorstelling, boordevol brutale inzichten op het dagelijkse leven, waarin niets en niemand wordt ontzien. Met gelaagde personages trekken ze verwacht gedrag van vrouwen uit zijn verband: grof en behagend, hard en zacht. We zijn het allemaal of willen het allemaal zijn. En en…..

Theatershow // vr 18 mrt – 20:15 uur // € 24,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Stefano Keizers - Hans Teeuwen

Na Sorry baby zien we Stefano weer terug in de Noorderkerkzaal.

Zijn tweede theatervoorstelling Sorry Baby werd lovend ontvangen. Hij is veel op tv en werd de publiekslieveling van de kijkcijferhit Het Perfecte Plaatje. Niemand lijkt meer om Stefano heen te kunnen. En dat komt goed uit. Want hij komt terug in de theaters met zijn derde voorstelling: Hans Teeuwen.

In zijn eerste voorstelling schonk Stefano zijn lichaam aan het publiek.

In de tweede zijn ziel, zijn eer.

Nu is de rest aan de beurt.

Hierna ben je van hem af.

Cabaret // za 19 mrt – 20:15 uur // € 17,50 // Noorderkerkzaal, Oud kerkhof 10 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Anneke van Giersbergen - zingt Kate Bush

Anneke van Giersbergen brengt met deze vierde theatertournee een prachtige ode aan Kate Bush.

"Niemand zou je de muziek van Kate Bush toevertrouwen, behalve Anneke van Giersbergen", twitterde een bezoeker na afloop van een van Annekes solo-optredens en dat zette de zangeres aan het denken. Als tiener ontdekte ze de muziek van Kate Bush en had ze het album Hounds of Love grijsgedraaid.

Uit respect voor de authenticiteit van Bush heeft Van Giersbergen een eigen creatieve en persoonlijke draai aan de songs gegeven, maar voor iedere Kate Bush-fan is dit een unieke gelegenheid om haar oeuvre live te horen.

Muziek // za 19 mrt – 20:15 uur // € 22,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Speld Theater - Try-out - De meest betrouwbare voorstelling ooit

Na vijftien jaar betrouwbaar verslag te hebben gedaan van het laatste nieuws breidt De Speld dit jaar uit naar de toekomst. Met een wervelende theatershow.

In De Speld Theater gaat het team achter het satirisch nieuwsplatform De Speld de strijd aan met alles wat ons de komende decennia te wachten staat. Van algoritmes tot zeespiegelstijging en van Artificial Intelligence tot zeespiegelstijging.

En vergis je niet: de toekomst op de hak nemen in een cabaretvoorstelling, dat is helemaal niet makkelijk. Want de toekomst is nog niet gebeurd. Gelukkig heeft De Speld voor het script van de voorstelling de hulp ingeroepen van een state of the art computeralgoritme.

Het antwoord op de aloude theatervraag ‘to be or not to be’ heeft de computer al berekend. Het is to be.

Theatershow // zo 20 mrt – 19:30 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400