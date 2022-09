Programma Theater Sneek

’t Gala - Hét grootste muziekspektakel van Súdwest-Fryslân

Allround musicus en fenomeen Anne Oosterhaven heeft speciaal voor dit muziekfeest een topselectie aan musici samengesteld die garant staan voor een wervelende show. De allereerste editie van 't Gala is een groots muziekspektakel dat gaat over de Zuidwesthoek, gemaakt door lokale artiesten. Tijdens 't Gala wordt het beste uit onze gemeente gepresenteerd. Ontroerende liedjes, stevige beats, scheurende gitaren, een vette bigband en veel humor; het komt allemaal voorbij tijdens een avond waar je bij moet zijn geweest. ‘t Gala is voor iedereen die van muziek houdt. Trek je mooiste pak aan of zet een leuke hoed op. Alles mag, als het maar bijdraagt aan de feestvreugde. 't Gala wordt mede mogelijk gemaakt door Ying Media, mediapartner van Theater Sneek.

Muziek // za. 8 oktober - 20.15 / zo. 09 oktober - 14.30 // € 15,00 Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400

Wiebe Kaspers - Kaspar

Vanaf de herfst van 2022 gaat Wiebe Kaspers, frontman van de band WIEBE, verder onder de nieuwe naam Kaspar. Als soloartiest? Zeker niet. Kaspar zoekt bij elk concert topmusici met wie zijn muziek op het podium ten volste tot zijn recht komt. Zo neemt hij in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek onder andere een ragfijn strijkkwartet mee. Kaspar legt uitdaging in zijn nummers. Voor zichzelf, om de luisteraar iets mee te geven, voor de muzikanten waarmee hij de nummers maakt en voor de luisteraar om er iets uit te kunnen halen. “Ik wil iets in mijn liedjes leggen waar je als luisteraar een boodschap aan hebt. Zonder dat die boodschap teveel voor de hand ligt. De songs moeten zowel vragen oproepen als beantwoorden. Dat kan voor iedereen iets anders zijn.” De combinatie van zijn pure stemgeluid en de inhoud die hij legt in zijn liedjes, zorgt voor een authentiek, ambachtelijk en artistiek resultaat. Als zanger durft Kaspar zich kwetsbaar op te stellen naar zijn publiek en naar zichzelf. Met een nieuwsgierigheid naar wat er leeft in de wereld, tussen mensen en in de natuur weet Kaspar zichzelf een spiegel voor te houden en eigen keuzes te maken. Kaspar brengt nieuwe nummers met mooie rijmen en diepe inhoud, op een poëtische wijze gezongen op melodieuze muziek. Mysterieus op de achtergrond, magisch realistisch op de voorgrond.

Muziek // za. 8 oktober - 20.15 // € 19,50 Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // theatersneek.nl // 0515 431400