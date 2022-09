Programma Theater Sneek

DNA – Peter Pannekoek (UITVERKOCHT)

DNA. Een voorstelling over wat je achterlaat. Kun je het verleden loslaten om jezelf een toekomst geven?

Peter Pannekoek behoort tot de absolute top van het Nederlandse cabaret. Zijn Oudejaarsconference 2021 werd alom bejubeld door zowel kijkers als recensenten. Met een weergaloos decor wist hij op indrukwekkende wijze met veel humor, maar zonder genade het hedendaagse Nederland de maat te nemen.

Cabaret // do 15 september – 20:15 // € 26,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Harpduo DuoDyade & blaaskwintet BlaasVaak – Topzondag

DuoDyade is het sprankelend harpduo bestaande uit Colet Nierop en Marije Vijselaar. BlaasVaak is een klassiek kwintet houtblazers bestaande uit Richard Kop, Jan Kuipers, Alrik Voolstra, Herman Leusman en Anna Andela.

Colet en Marije, een stel eigenzinnige harpistes, ontlokken tijdens dit concert in vlekkeloos samenspel de bijzonderste klanken aan hun instrumenten. Enthousiast, vol passie en liefde voor de harp laten de twee de enorme diversiteit van dit instrument tot zijn recht komen.

Het ensemble BlaasVaak, in de samenstelling van een klassiek blaaskwintet, heeft een heel speciaal, eigen geluid. Deze kamermuziek, die zijn oorsprong vindt in de 18e eeuw, wordt gedragen door de warme, donkere tonen van de hoorn en de fagot.

Muziek // zo 18 september – 11:30 // € 13,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11// Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Echt Wier! – Teaterwurk

Als je lang bij elkaar bent, valt er weleens een stilte. Een stilte die misschien steeds langer duurt, omdat het meeste al is gezegd.

Echt Wier! is een voorstelling over dagelijkse zaken, over praten en zwijgen, over trouw en eenzaamheid, over opruimen en bewaren, over slapen en wakker liggen, over weer en wind, over toen, over nu, over straks.

Jan Arendz en Marijke Geertsma verbreken de stilte, vertellen verhalen en spelen scènes, komisch en uit het leven gegrepen. Een nieuw oorspronkelijk Fries toneelstuk van Bonne Stienstra.Met als speciale gast Frâns Faber, tekenaar, illustrator en muzikant. In de regie van Bruun Kuijt.

Toneel // do 18 september – 14:30 // € 24,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Things I Never Told You – Tim Honnef

The Things I Never Told You is een voorstelling over halve waarheden en hele leugens, identiteit, obsessie, medicatie, angst en de dingen die je achterlaat. Een voorstelling voorgelezen door een acteur die belooft dat geen woord gelogen zal zijn. Hopelijk maakt belofte geen schuld…

De voorstelling is Nederlandstalig. Naast reguliere tickets zijn er ook streamingtickets beschikbaar.

Toneel // zo 18 september – 14:30 // € 15,00 // Theaterstudio, Oud Kerkhof 11// Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400