Programma Theater Sneek

Kasper van der Laan 1 kilo – Debuutprogramma

Hij is absurd, onvoorspelbaar en ongekend grappig.

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we de dingen zoals we ze doen? Kasper van der Laan legt het je graag uit in zijn debuutvoorstelling 1 Kilo.

Maak kennis met Kasper en zijn unieke kijk op onze leefwereld. Kasper werd door de Volkskrant verkozen tot hét comedytalent van 2019, hij was de publiekswinnaar van het BNNVARA Leids Cabaret Festival 2018, en is lid van Comedytrain. In comedyclub Toomler heeft hij zich ontwikkeld als stand-up comedian en inmiddels is hij een vaste waarde binnen het collectief.

Cabaret // do 21 apr. – 20:15 uur // € 18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Immigrant - Fries Project Orkest

Hoop op een beter leven verbeeld door muziek, film, dans en zang

Al eeuwen zijn mensen op zoek naar een beter bestaan in een ander land of ander deel van de wereld. Door armoede, hongersnood of oorlogs- en natuurgeweld verlaten ze huis en haard in de hoop elders, op een veilige plek beter te kunnen gedijen.

Frans Vermeerssen (dirigent en componist) en Lily Lanser (producent) hebben het thema migratie aangegrepen voor het realiseren van een voorstelling met muziek, koorzang en filmbeelden. Inspiratiebronnen voor dit project zijn: de film The Immigrant (1918) van Charlie Chaplin, de binnenlandse migratie van de Koloniën van de Weldadigheid en de actualiteit. Met ‘De Immigrant’ wil het FPO aandacht vestigen op de huidige migratieproblematiek en deze op artistieke wijze tegen het licht van de geschiedenis houden. Want migratie is van alle tijden.

Vermeerssen heeft voor dit project nieuwe filmmuziek gecomponeerd, die wordt uitgevoerd door het 25- koppig Fries Project Orkest en het New Life Choir uit Groningen. Met deze muziek als uitgangspunt heeft Frits Boersma filmbeelden uitgekozen en op locatie gefilmd, hebben Thomas Krikken en Shara Maaskant choreografieën gemaakt, die door hen zijn uitgevoerd en gefilmd. Roeli Walraven heeft bijgedragen aan de regie van de voorstelling en heeft (lied)teksten geschreven samen met de koorleden die hun persoonlijke vluchtverhaal hebben opgetekend.

Muziektheater // vr 22 apr 20:15 uur // € 15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Solo Stories presenteert - In het licht – gebaseerd op het boek van Karin Bloemen

Van de makers van Ma en Emma wil leven.

Tijdens het optreden van een zangeres dwalen haar gedachten af naar haar jeugd. Jaren die getekend zijn door gruwelijke gebeurtenissen in haar jeugd. Wat doet het met een jong meisje als de personen die je moeten beschermen het op je hebben voorzien? Waarom greep niemand in? En hoe vind je de kracht om niet langer te zwijgen?

In het licht is een aangrijpende en belangrijke monoloog over misbruik, gebaseerd op het autobiografische boek Mijn ware verhaal van Karin Bloemen. Gespeeld door Lisse Knaapen (onder andere Emma wil leven, Soldaat van Oranje en SKY), met nieuwe muziek van Ellen ten Damme.

Karin Bloemen: "Ik vind het heel bijzonder dat er naar aanleiding van ‘Mijn ware verhaal’ een theatervoorstelling komt. In mijn eigen theatervoorstellingen zat wel eens een kleine verwijzing naar mijn jeugd, maar het is nooit echt het (hoofd)onderwerp geweest. Eén van de redenen dat ik het boek geschreven heb, is dat ik anderen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt of er op dit moment mee te maken hebben, wil helpen met het gevecht dat ze leveren en met de angsten die ze moeten overwinnen. De belangrijkste boodschap voor hen is toch: ‘als je niet praat, bescherm je de dader, niet jezelf.' Deze theatervoorstelling vind ik een geweldige aanvulling voor deze belangrijke missie!"

Toneel // za 23 apr – 20:15 uur // € 19,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Cristina Branco (fado) – EVA

De Portugese zangeres Cristina Branco is een van de grootste fadista’s van onze tijd.

De Portugese zangeres Cristina Branco is een van de grootste fadista’s van onze tijd. Door haar moderne benadering van de traditionele fado, waarbij ze deze verrijkt met jazz, wereldmuziek en pop, heeft zij een compleet unieke stijl ontwikkeld. De vertolkster van het Portugese levenslied is al jaren een graag geziene persoonlijkheid op de Nederlandse podia en werkte in het verleden onder meer samen met BLØF. Tijdens dit nieuwe programma zal zij, naast eerder materiaal uit haar rijke carrière, ook live nummers van haar in 2020 verschenen album EVA ten gehore brengen. Zelf zegt ze hierover: “EVA is het portret van iemand in tijden van verandering. EVA is wat ik wil zijn.”

Toneel // za 23 apr – 20:15 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Topzondag - Brouwer’s Akkordeonorkest - m.m.v. Wereldmuziekgroep RemoliNo

Deze Topzondag wordt verzorgd door Brouwer's Accordeonorkest en Wereldmuziekgroep RemoliNo. Beide orkesten brengt op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore. Je kunt tijdens dit concert een gevarieerd programma verwachten.

Brouwer's Accordeonorkest

Speciaal voor dit concert maakt Wereldmuziekgroep RemoliNo deze ochtend een mix van wereldmuziek en muziek van Herman Peenstra.

Muziek // zo 24 apr – 11:30 uur // € 12,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400