Programma Theater Sneek

SNEEK- ‘Nachtlicht Ensemble-Oorlogselftal en de MUZT met Beauty and the Beast jr. staan op het theaterprogramma van Week 15 in Sneek

Nachtlicht Ensemble – Oorlogselftal

“Goal! De Belgische achterhoede aarzelde even, wat voldoende was voor Smit om zich er van tien meter afstand tussen te werpen en dan ineens onverwacht in het uiterste hoekje en onhoudbaar voor de doelman de bal in het net te kogelen.” Zo klonk de stem van Han Hollander uit de radio, die boven vanuit het stadion verslag deed van het duel.

Vele wedstrijden voorzag hij van commentaar en vele voetballers zag hij tackelen, scoren en juichen. Totdat de Tweede Wereldoorlog aanbrak en het leven van de voetballers en de sportcommentator drastisch veranderde. Na de oorlog klonken uit de radio weer nieuwe wedstrijdverslagen, maar zonder vele voetballers en de stem van Hollander.

Waar toen het commentaar wegviel, neemt nu muziek dat stokje over: Het Nachtlicht Ensemble vertelt over levens die anders liepen door de oorlog. In de concertreeks Het Oorlogselftal werkt Nachtlicht samen met sporthistoricus Jurryt van de Vooren om een ontmoeting te creëren tussen muziek, sport en geschiedenis. Naast werken van Tijmen van Tol, Chris Muller, Oene van Geel, Tom Koudijs en Xander Benham, speelt het ensemble met lokale muziekverenigingen nieuwe, samen gecreëerde mini-composities over allerlei voetbalverhalen uit de oorlog.

Muziek // za 16 april - 20:30 uur // € 10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

MUZT musicalopleiding - Beauty and the Beast jr.

MUZT Musicalopleiding staat in april 2022 op de planken van Theater Sneek met Beauty and the Beast jr. De ruim zestig leerlingen gaan de wereldberoemde Disney-klassieker uitvoeren in de vertaling van Martine Bijl.

Een avontuurlijke zoektocht naar de echte liefde, waarin uiterlijk geen rol speelt. MUZT speelt de Broadway musical in de Nederlandse vertaling van Martine Bijl.

Een musicalsprookje voor het hele gezin.

Beauty and the Beast jr. is een schitterend sprookje. Een betoverend liefdesavontuur vol romantiek, indrukwekkende decors, schitterende kostuums en prachtige muziek van Alan Menken. Zing ook mee met klassiekers als ‘Meisje en het Beest’, ‘Kom erin’, ‘Gaston’

en ‘Belle’.

De musical is een van de meest succesvolle en geliefde ooit. Wie kent niet de humoristische kandelaar Lumière, de stijve klok Tickens en de gezellige Mevr. Pot met haar zoontje Jakopje?

Drie jaar na het uitkomen van de beroemde animatiefilm van Walt Disney Pictures in 1991 ging op Broadway de musicalversie in première.

Familievoorstelling // vr 15, za 16 – 19:30 uur & zo 17 – 14:30 uur // € 18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400