Programma Theater Sneek

Koefnoen - Koefnoen Live

Na zestien succesvolle seizoenen op televisie trekken de mannen van Koefnoen nu met hun persiflages, types en imitaties het theater in: helemaal live! Up-to-date en fonkelnieuw materiaal, vertolkt door vertrouwde types als happy single Ipie, stijl en klasse-icoon Nesrin, de luidruchtige corps-studentes Fleur en Madelon, recreatief gebruiker slash sekswerker Annet en het onverwoestbare ANWB-koppel Okko en Eus. Na een jaar van hamsteren, huidhonger en hoestschaamte, van online-borrels en afhaal-cuisine van de sterrenchef, krabbelen we langzaam weer op uit de lockdownmodus. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? We zouden alles anders gaan doen, maar wat is er nog over van onze quarantaine-idealen? Hebben we elkaar voor de gek gehouden of zijn we gek gemaakt? Op Zoom kon je anderen nog uit zetten, maar hoe doe je dat live? Hoe pak je je leven weer op, en wat is dat dan voor leven? Dat wat je had of wat je had willen hebben? Wat gaan we doen? Wordt het een stap terug of een sprong vooruit?In rake, herkenbare en confronterende sketches, songs en scènes storten Owen Schumacher, Jeremy Baker en Paul Groot zich in een scherpe, wervelende, satirische theaterrevue over veranderen, vernieuwen of vastroesten.

Cabaret // do 03 mrt - 20:15 uur // € 37,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Johanna ter Steege, Anne Wil Blankers, Hans Croiset, e.a. - Het Oog van de Storm

Het Oog van de Storm werd eerder opgevoerd in o.a. Parijs en Londen en is nu in de Nederlandse uitvoering te zien met een scala van Nederlandse topacteurs, waaronder Hans Croiset, Anne Wil Blankers en Johanna ter Steege.

Na het bejubelde stuk De Vader en de komische voorstelling De Waarheid kunnen we opnieuw genieten van een toneelstuk van Florian Zeller.

In Het Oog van de Storm volgen we André en Madeleine die al meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd zijn. Hij was ooit een succesvol schrijver, maar de laatste tijd is hij vergeetachtig en verward. Zij een toegewijde en sterke vrouw die altijd zijn steun en toeverlaat is geweest. Dit weekend zijn hun dochters, Anne en Elise, naar het ouderlijk huis gekomen om op verzoek van de uitgever André’s papieren te sorteren. Na een stormachtige nacht gebeuren er vreemde dingen. Alles wijst erop dat er een groot gemis te betreuren is. Maar wie is er overleden?

Toneel // vr 04 mrt – 20:15 uur // € 32,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Grote Efteling Koekoek Show (8+)

Duimpjes omhoog, want we zijn uitgenodigd door de directeur van de Efteling!

Dat gebeurt natuurlijk niet iedere dag, maar wij hebben geluk! Hij is er nog niet, maar wij zien al iets bijzonders op toneel. Een grote machine met knoppen, hendels en live verbinding met Efteling! Wat gaat er gebeuren? We gaan op onderzoek uit en rollen van het een in het andere! Gaat dat wel goed komen?

Ben jij nieuwsgierig, heb jij altijd al een keer de Python willen besturen en ben jij in voor een spannend experiment? Kom dan nu naar onze nieuwste theatershow (5+) en krijg een kijkje achter de schermen van de Efteling. Je bent wel koekoek als je niet komt!

Familievoorstelling // vr 06 mrt – 13:00 uur & 16:00 uur // € 19,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400