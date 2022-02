Programma Theater Sneek

Het Muizenhuis (3+) - Sam & Julia, op reis

Beeldend muziektheater voor de allerkleinsten!

Opa zeeman heeft met zijn schip de hele wereld rondgevaren.

Althans dat beweert hij in zijn sterke zeemansverhalen.

De vissersvrouw heeft een stapel ansichtkaarten van over de hele wereld.

Sam & Julia beleven de reizen opnieuw door er met opa over te praten en er over te zingen.

Actrice Abke Bruins vertelt, musiceert en bespeelt de inmiddels wereldberoemde muizen

in hun reis rond de wereld. Overal waar ze komen ontmoeten ze andere muizen met hun eigen thuis.

Als Sam & Julia na de reis ook weer thuis komen, beseffen ze:

Thuis is waar je je muis voelt.

Familievoorstelling // wo 23 feb - 11:00 uur // € 11,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Minidisco - en het Feest van Tante Rita (4+)

Een knotsgek avontuur met de grootste hits van Minidisco.

Welk kind kent de hits van Minidisco niet? Bekend van onder andere ‘Coco Loco’, ‘Dans met Tante Rita’, ‘De Dieren uit De Dierentuin’ en natuurlijk ‘Tsjoe Tsjoe Wa’!

In een gloednieuw, grappig en knotsgek verhaal komen al deze bekende hits voorbij. Theo en zijn zusje Lulu mogen voor het eerst alleen naar het grote dansfeest van Tante Rita. Ze beleven een hilarisch avontuur in het Tsjoe Tsjoe Wa-bos en ontmoeten de meest bijzondere figuren. Het wordt spannend als er dieren uit de dierentuin ontsnappen en Brul de Leeuw in het bos blijkt rond te lopen.

‘Minidisco en het Feest van Tante Rita’ is de vrolijkste meezingmusical (4+) met 10 van de grootste en bekendste Minidisco-hits. Een verrassende swingmusical vol humor voor kinderen én hun (groot)ouders.

Familievoorstelling // wo 23 feb – 13:30 uur & 16:00 uur // € 17,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Fabian Franciscus (15+) - Kleine Wereld

Fabian zijn eerste voorstelling ‘Vlafeest’ was na de try-out fase vrijwel de gehele tour uitverkocht. Daarmee haalde hij in meerdere theaters al de grote zaal. Meermaals ging hij viraal met stukjes uit zijn voorstelling en was onder andere te gast bij Kopspijkers, Spijkers met Koppen, Radio 538 en Na Het Nieuws. Daarnaast speelde hij zowel op het festival Zwarte Cross als op het Lowlands festival.

Ook veroverde Fabian in de fameuze ‘The Comedy Store’ in Londen de eerste prijs in een belangrijke comedy wedstrijd en speelde onder andere in New York, Berlijn, Stockholm en Londen.

Cabaret // vr 25 feb – 19.30 uur // € 19,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Ivgi&Greben - Wasted Skin

Aangeraakt worden is een primaire levensbehoefte – je voelt dat je bestaat. Huidhonger, zo wordt de hunkering naar fysieke intimiteit ook wel genoemd. Juist nu!

De choreografie van dit nieuwe stuk viert de schoonheid en kracht van lichaamstaal. Met contrasterende delen die soms abrupt eindigen, dan weer plotseling beginnen, wordt het stuk opgebouwd. Ivgi&Greben vergroten het verlangen en de eenzaamheid uit met een grillige warm/koud mix – emotieloos, soms mechanisch – om deze gevoelens juist voor het publiek extra navoelbaar te maken.

Dans // za 26 feb – 19.30 uur // € 19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Topzondag – LiedjesLiefde

Een ochtend ontspannen genieten van mooie liedjes.

LiedjesLiefde bestaat uit zangeres Maud en Pianist Sytze, bij het publiek misschien wel bekend van coverband TimeMaud. Ze spelen ook regelmatig tijdens huwelijksceremonies, waarbij ze liedjes vertolken die het bruidspaar zelf kiest. Liedjes die het bruidspaar aan het hart gaan, bijvoorbeeld het nummer dat klonk toen zij elkaar voor de eerste keer ontmoetten. Of dat ene nummer dat hun liefde precies lijkt te verwoorden.

Vanmorgen komen de mooiste liedjes van de afgelopen jaren voorbij en is er ook ruimte voor een aantal zelfgeschreven liedjes.

Muziek // zo 27 feb – 11:30 uur // € 12,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Gurbe Douwstra – TePlak

TePlak is de titel van een nieuw solo-liedjesprogramma van singer/songwriter Gurbe Douwstra.

‘TePlak’ is Fries voor wat je ‘thuis’ zou kunnen noemen, maar het is meer dan dat. Het is de plaats waar je hoort te zijn, daar waar je oprecht ‘thuis’ bent.

In een wat minder abstracte betekenis is voor Gurbe Douwstra ‘teplak’ ook het podium, een plek waar hij zich in de afgelopen jaren steeds meer thuis is gaan voelen. Maar hij is het vooral ook in zijn leven van dit moment, waarin alles op z’n plaats en dus ‘teplak’ valt. Mede daardoor krijgen zijn liedjes extra inhoud, betekenis en diepgang.

Gurbe Douwstra wordt in TePlak begeleid door Wander van Duin op contrabas, Johanna Hamstra op banjo en mandoline en Jan de Vries op gitaar, akkordeon, dobro en mandoline.

Muziektheater // zo 27 feb – 14:30 uur // € 19,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28