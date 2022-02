Programma Theater Sneek

Sanne Wallis de Vries – Kom

Sanne gaat voor je door de diepste, donkerste en meest dampende plekken van de menselijke ziel en viert vol vuur dat wat ons bindt: de menselijkheid. Kom.

Kom een avond met Sanne beleven zoals je die niet eerder hebt beleefd. Geflankeerd door haar geweldige vaste muzikanten, neemt ze je op haar eigen unieke wijze mee op een trip door de vlammende verbeelding, langs de rauwe realiteit. Met spijkerzoete stand-up comedy en suikerharde muziek. Kom. Op. Dan. Kom. Kijken. Kom. Tot inkeer?

Kom maar. Sanne won het Leids Cabaret Festival (jury- en publieksprijs). In november 1997 ging haar eerste avondvullende soloprogramma Sop in première, gevolgd door Zin (2000), Stuk (2002) en Vier (2005). Sanne kreeg ondertussen grote bekendheid als één van de vaste medewerkers van het programma’s als Kopspijkers en Koefnoen. Kaka Passa, haar 5de soloprogramma, ging in 2009 in premièr, en in januari 2013 ook de voorstelling Adele. Een een dubbelportret, waarin Sanne samen met Paul Groot gestalte gaf aan de recent overleden Adele Bloemendaal, theaterdiva en comédienne. In 2014 speelde Sanne in de opera Sweeney Todd, bij de Nederlandse Reisopera. Kinderen (en ouders!) kennen Sanne als directrice Dreus uit Mees Kees. In 2017 waagt Sanne zich na 7 jaar weer aan een eigen solo onder de titel Gut, waarmee ze genomineerd werd voor een Poelifinario. In maart 2017 werd Sanne winnares van het zeventiende seizoen van Wie is de Mol? door mol Tomas Cammaert te ontmaskeren. In 2020 starten de try-outs van haar nieuwe solo Kom.

Cabaret // do 17 februari 19:00 uur & 20:45 uur // € 23,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Dominic Seldis. - Music Maestro!

Na het daverende succes van vorig seizoen komt Dominic Seldis weer terug naar de theaters met zijn show Music, Maestro!

Als contrabassist, dirigent en presentator laat Dominic, Nederlands favoriete Engelsman, geen gelegenheid voorbijgaan om klassieke muziek te promoten onder een zo breed mogelijk publiek.

Met Music, Maestro! brengt de energieke Brit samen met zijn orkest, bestaande uit negen top musici, ‘an entertaining and spectacular musical journey’, een show vol humoristische persoonlijke verhalen, verbluffende videobeelden en natuurlijk prachtige muziek. En wie weet ben jij de geluksvogel die voor even dirigent mag zijn.

Music, Maestro! is een uniek muzikaal avontuur. Een combinatie van populaire muziek gespeeld door geweldige (klassieke) muzikanten, Britse humor en prachtige projectie.

Muziek // vr 18 feb – 19.30 uur // € 35,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Beumer en Drost (8+) - Het Ding

Het Ding is een associatieve vrolijk makende aandoenlijke voorstelling met als thema: aan iedereen zit wel een Dingetje los. Filmtheater van de aller, allerbovenste plank voor iedereen vanaf 8 jaar.

Een filmische theatervoorstelling die kijkt als een spannende serie, iets waar Beumer&Drost het patent op heeft. Na Ingeblikt, Dick Bos, Comeback en De Man met de Bakkebaarden nu Het Ding.

We volgen een reeks gesprekken tussen de heer P. (Peter Drost) en zijn psychiater (Peter Drost op film). P. heeft een rijke fantasie en een hoge sensitiviteit maar kampt met een zeer matig concentratievermogen. P. is op zoek naar zijn zoekgeraakte vader; een uitvinder, een wetenschapper, een musicus en een spion tegelijk. Die vader lijkt echter alleen in zijn rijke fantasie te bestaan. Hij wil hem zo graag weer voor zich zien. We maken een filmische reis door zijn gedachten. Beelden en muziek buitelen over elkaar heen. Zijn hersenspinsels komen kleurrijk tot leven. Acteren op film en toneel vloeien in elkaar over. De heer P. loopt de film in en uit. Het gebeurt voor je ogen. Magisch.

Dat is het ding in Het Ding.

Familievoorstelling // za 19 feb – 19:00 uur // € 12,00 // Tüöttenzaal, Oud Kerkhof 11// Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400