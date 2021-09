Programma Theater Sneek

Yoga in concert met Iris Kroes (toneel op toneel) – Songs of love & life

A love song is a song about romantic love, falling in love, heartbreak after a breakup, and the feelings that these experiences bring. Yoga in het theater; een unieke voorstelling die yoga, meditatie en muziek combineert.

Samen met ‘The Voice of Holland’-winnares, zangeres en harpiste Iris Kroes, presenteren Jan Kuiper en Yvonne de Hoop een avond met de mooiste love songs en mantra’s. Een unieke combinatie van yogahoudingen, meditatieve muziekklanken en mindfullness die op een organische wijze samen komen tijdens deze speciale voorstelling. Alles is mogelijk: actief meedoen op je eigen yogamat, ontspannen achterover leunen terwijl je luistert naar de mooie muziek of een combinatie van beide. Tijdens de voorstelling nemen we je mee in een flow van beweging, adem en ontspanning.

Muziek // do 14 okt – 20.15 uur // € 23,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Kasper van der Laan – 1 kilo - Debuutprogramma

Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we de dingen zoals we ze doen? Kasper van der Laan legt het u graag uit in zijn debuutvoorstelling 1 Kilo.

Hij is absurd, onvoorspelbaar en ongekend grappig. Maak kennis met Kasper en zijn unieke kijk op onze leefwereld. Kasper werd door de Volkskrant verkozen tot hét comedytalent van 2019, hij was de publiekswinnaar van het BNNVARA Leids Cabaret Festival 2018, en is lid van Comedytrain. In comedyclub Toomler heeft hij zich ontwikkeld als stand-up comedian en inmiddels is hij een vaste waarde binnen het collectief. ”Originele grappen, een knappe timing en een niet direct grijpbare, wazige podiumpersoonlijkheid, waarmee hij voor veel humor zorgt.” – de Volkskrant

“Als je Kasper op het podium ziet, weet je dat het klopt. Hij heeft een heel eigen logica die hij tot absurde proporties doorvoert. Daarmee neemt hij ons mee naar een andere wereld.” – Juryrapport Leids Cabaret Festival

Cabaret // za 16 okt – 20.15 uur // € 18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 40