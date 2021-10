Programma Samen Positief Gezond voor mensen met diabetes

Positieve Gezondheid is in dit programma een belangrijk uitgangspunt. Positieve Gezondheid kan namelijk helpen om zoveel mogelijk regie over je leven te behouden of terug te krijgen. Daarnaast is er aandacht voor gezond eten en lekker koken, op een plezierige manier bewegen en het belang van een goed sociaal netwerk. Natuurlijk is er alle ruimte om ervaringen uit te wisselen. Het programma bestaat uit vier groepsbijeenkomsten op donderdagochtend, de eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 oktober. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers en er zijn nog een paar plaatsen vrij. Locatie is Lemmer en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Interesse? Aanmelden en informatie opvragen kan bij projectleider Pepi Wadman:

e: wadman@zorgbelang-fryslan.nl

m: 06 – 34 11 33 76