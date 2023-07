Programma Poppodium het Bolwerk tijdens Sneekweek

Zaterdag 5 augustus 2023 - 15:00 uur – Reunite Sneekweek Edition

Na de succesvolle editie in juni keert Reunite terug met een speciale Sneekweek Edition.Tijdens dit event zullen er maar liefst tien Hardcore, Hardstyle en Raw dj’s klaar om een negen uur durende show te geven.

Zondag 6 augustus 2023 - 14:00 uur – Ralph de Jong & Tim Birkenholz

Het Bolwerk en de Koperen Kees bundelen hun krachten voor een bluesmiddag onder de noemer "Blues, Borrel & BBQ". Bluesgitaristen Ralph de Jongh en Tim Birkenholz zullen vanaf 14:00 uur live te zien zijn in de Koperen Kees.

Dinsdag 8 augustus 2023 – 21:00 – Nono2Solo ft. Anita Doth

Tijdens de Sneker Stappersavond zal Nono2Solo, de band onder leiding van Anita Doth, bekend als de stem van 2Unlimited, het publiek meenemen op reis terug naar de jaren 90.



(Deze show is gratis te bezoeken met dank aan het Cultuurfonds)



Zaterdag 12 augustus 2023 - 21:00 uur – Slapshot



Sinds 1985 is de Amerikaanse band Slapshot één van de vaandeldragers van de Boston Hardcore. Onder leiding van de charismatische frontman Jack ‘’Choke’’ Kelly en met de bands Get Some! en Cold Grip als support wordt het een avond waarbij van begin tot eind het gas d’r op gaat.

Kaarten voor de concerten tijdens de Sneekweek in het Bolwerk zijn verkrijgbaar via www.hetbolwerk.nl en aan de kassa van het poppodium.