Programma Koningsdag 27 donderdag april

Programma

08.00 uur: Reveille vanaf de Martinitoren door de Putkapel

09.00 uur: Aubade bij het stadhuis

Begeleiding van de Putkapel en presentatie Sander Balk

09.45 uur Uitreiking “een lint voor een kind” door de kinderburgemeester

10.00-16.00 uur: Oranje (vrij)markt voor kinderen,

locaties Gedempte Pol, Singel en Hoogend

10:00 – 16:00 uur: terras met muziekpodium op het kerkplein RK kerk, Singel

10:00 - 16:00 uur: Koningsstoelen op de Singel (fotomoment)

10:00 - 17:00 uur: Oranjebraderie op het Grootzand

11.30 - 17.00 uur: Diverse optredens op het muziekpodium op het RK kerkplein, Singel

12.00 - 16.00 uur: Op wisselende locaties in de stad mobiele optredens

14:00 – 20:00 uur: Muziek in de Marktstraat (Blues Cowboys Rock & Roll & Berry Lee & The Boogiemasters

Muziekoptredens

Vanaf 12.00 uur: Op wisselende locaties in de stad (mobiele) optredens, ook op een aantal terrassen is live muziek, met o.a. de Putkapel en Utlopers & Jouster Skomkoppen.

Marktstraat: 13.00 uur -18.00 uur diverse muziek wisselen elkaar af.

Koningsnacht 26 april

Op Koningsnacht 26 april vanaf 20.00 uur is er in heel veel kroegen & cafés live muziek, o.a.:

Marktstraat: Putkapel & Dan Daniels

Café De Bakkersdochter: Just no Knock

Walrus: Super Classics Party met muziek uit de 80’s, 90’s en 00’s