Programma De Uitkijkers: ‘Afval is een ontwerpfout’

SNEEK- Wat als er helemaal geen afval meer zou bestaan. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat is de vraag die gesteld wordt in het programma ‘Afval is een ontwerpfout’ van De Uitkijkers. Dit wordt gedaan middels een challenge voor ontwerpers, het inzetten van afval architecten maar ook door kennis te delen van experts. Dit laatste doen we zowel door het organiseren van een publieksbijeenkomst als een bijeenkomst voor professionals. Met dit programma wil De Uitkijkers inspireren, bewustwording creëren en een inkijkje geven in de toekomst.

De Uitkijkers heeft als doel om in Noord Nederland samen te werken aan een duurzame toekomst, waarin volgende generaties hier goed kunnen werken, wonen en leven. Ze vertalen de globale opgaven, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) naar betekenis voor de regio over dertig jaar met diverse activiteiten.

Het programma ‘Afval is een ontwerpfout’ start op basisschool OBS Burgerschool in Dokkum. Samen met de leerlingenraad is een programma samengesteld waar de kinderen van groep 6 toewerken naar een tentoonstelling. De tentoonstelling bestaat uit producten die gemaakt worden van afval. Op het voortgezet onderwijs ligt de focus op textiel. Bewustwording rondom kleding, hoe wordt het gemaakt, waar wordt het gemaakt, wat is de waarde ervan maar ook wat heb je echt nodig? Van daaruit wordt toegewerkt naar een modeshow waarbij leerlingen gebruik maken van left overs uit de textielindustrie.

Open podium

Ook is er een publieksbijeenkomst waar inspirerende sprekers zijn. Naast professionals is er ruimte voor doeners op het podium die het publiek inspireren om bijvoorbeeld minder afval weg te gooien, anders te consumeren, minder te kopen en met andere slimme oplossingen te komen. Aanmelden voor dit ‘open’ podium kan via info@deuitkijkers.nl en op de website www.deuiktijkers.nl.

Tijdens de professionals bijeenkomsten gaan ontwerpers en jonge makers aan de slag met de nieuwe wereld waarin afval niet bestaat, waarin ‘Afval een ontwerpfout’ is. Wat betekent dit voor de economie, wat voor bedrijven zijn er dan overbodig en juist nodig? Kortom een seizoen boordevol kansen voor een breed publiek met het terugkerende thema ‘Afval is een ontwerpfout’. Aanmelden en meedoen kan via www.deuitkijkers.nl.