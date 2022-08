Professor in het Waterlab aan de Westersingel

SNEEK- Altijd al professor willen spelen? Naast Optimist on Tour kan je ook aan wal het Waterlaboratorium binnentreden. Je verandert ter plekke in een heuse onderzoeker met witte jas, bril en pipetjes om allerlei proefjes met water te doen. Waarom blijven ijzeren punaises bijvoorbeeld drijven op het water? En hoe zuiver je water zodat je het kan drinken? Met deze proefjes leren we kinderen over schoon water en een duurzame toekomst.

De kinderen Roos (6), Isa (9) en Stan (11) van Nistelrooy uit het Brabantse Geffen zijn met hun ouders op vakantie in Sneek en doen zeer geïnteresseerd mee aan de Waterlab-experimenten met ‘professor Tim Benders’.

Student geneeskunde in andere rol

De twintigjarige student geneeskunde uit Rotterdam ( ‘maar ik kom van oorsprong uit Tzum’) beleeft zichtbaar plezier aan zijn vakantiejob, kinderen enthousiast maken voor alles wat met water te maken heeft.

“Ik heb zelf ooit meegedaan aan een programma op de middelbare school voor mensen die met water willen werken en vandaar ben ik ooit bij een organisatie beland, Wavemakers, die het leuk vindt kinderen in contact met water te brengen. Motiveren door proefjes te laten doen, dat is belangrijk om kinderen te interesseren voor alles wat met water te maken heeft. Ik vind dat hartstikke leuk. De link is dan al snel gelegd tussen wat er hiervoor op het water voor de kinderen georganiseerd wordt, de Optimist on Tour”, weet Tim.

Ondertussen zijn de kinderen Van Nistelrooy druk bezig met de proefjes en verwonderen zich alle drie. Even later stapt het trio in een van de Optimisten. Hun ouders hebben er geen kind aan!