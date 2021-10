Proef Sneek in Eet- en Biercafé 3B

SNEEK- Op vrijdag 8 oktober wordt vanaf 17.00 uur een Sneker avond georganiseerd. Met een bierproeverij, een heerlijk diner en als aandenken een limited edition Sneker Pypke. Tijdens deze exclusieve namiddag zijn de zorgbrouwers uit Dalfsen aanwezig. Zij vertellen alles over het bierbrouwproces, het runnen van een zorgbrouwerij en kun je de mannen het overhemd van het lijf vragen. Opgeven kan via info@biercafe3b.nl en kost € 45,00 p.p. De speciaalbierproeverij duurt tot 20.00 uur. Dan neemt de Sneker band ‘Just no Knock’ het stokje over en zorgen zij voor een muzikale afsluiting met stevige Rock and Blues muziek.