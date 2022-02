Procesoperator worden: alles wat je moet weten

INGEZONDEN - Een procesoperator is een persoon die de machines aanstuurt, controleert en repareert. Het bestaat uit meerdere teams die in ploegendienst werken.

Hierbij moet je denken aan ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. De teams zijn verdeeld over drie werktijden en hebben iedere week een ander rooster. De roosters worden in een cyclus gebruikt, dus elke procesoperator komt minimaal een keer aan de beurt om ‘s ochtends te werken bijvoorbeeld.

In elke industrie dat met machines en automatisering werkt, zijn er wel procesoperators te vinden. Het woord zegt het al “processen operateur”.

Wanneer er een machine gerepareerd moet worden in verband met een storing of onderhoud, dan komen de procesoperators direct naar de machines toe om het probleem in kaart te brengen.

Ze kijken wat voor een soort probleem het is en wat de verwachte tijd is om dit probleem op te lossen. Dit wordt altijd intern besproken met de controlekamers, zo zijn ze er ook op de hoogte van en weten ze wat ze kunnen verwachten.

Zelf een procesoperator worden? Solliciteer direct op deze site!

Procesoperators in andere industrieën?

In elk industrie heb je wel procesoperators. Of het nu in de chemie, snoepfabriek of techniek is. Al deze industrieën hebben één ding gemeen, het zijn industrieën die dag en nacht machines laten draaien.

Dit zorgt voor zoveel mogelijk output, maar hiervoor is ook mankracht nodig om dit bij te houden. In principe is dit het gehele concept achter procesoperators. De grotere bedrijven zijn in dit geval: Shell, Esso en Eneco bijvoorbeeld.

Zo zijn er nog tientallen bedrijven in verschillende branches, maar het is te zien dat er in elke industrie procesoperators werkzaam zijn.

Dit biedt jou ook de mogelijkheid om te kiezen waar je wilt werken wanneer je zelf een procesoperator wordt. Je hebt de keuze om bij verschillende bedrijven te werken en te kijken of het wel bij jou als persoon past.

Wie weet past het bedrijf helemaal niet bij jou en moet je op zoek naar een andere industrie waar een tekort is aan procesoperators.

Het proces om procesoperator te worden?

Om als procesoperator aan de slag te gaan, moet je minimaal in het bezit zijn van een diploma. Of dit een mavo, mbo of vakgerichte opleiding is, dat maakt niet uit. Zolang het maar aansluit op de werkzaamheden van een procesoperator.

Wanneer je al een aantal jaar werkzaam bent binnen het bedrijf, is er altijd de mogelijkheid om een andere richting op te gaan. Zo kan je als junior procesoperator doorgroeien tot manager van de controlekamers.

De werkzaamheden zijn erg verschillend binnen dit vakgebied, maar met de ervaring dat meegebracht wordt, zal het een stuk soepeler gaan dan bij een nieuwkomer.

Als ervaren medewerker weet je vaak al welke machines er zijn en hoe ze werken. De meeste storingen heb je dan al is meegemaakt en vanuit hieruit kun je dan de juiste beslissingen nemen.

Wat verdient een procesoperator?

Een procesoperator verdient tussen de € 1900,- en € 3900,- bruto per maand. Dit is afhankelijk van zijn of haar opleiding en werkervaring.

Het varieert bij bedrijven wat het startsalaris is en hoeveel uren je werkt. Maar over het algemeen zal het rond de € 2700,- bruto per maand liggen.

Hoe duur is een Vapro opleiding?

Een Vapro opleiding, ook wel een Procesoperator opleiding genoemd, is ongeveer € 3300,-. Dit is een tweejarige opleiding waarbij je dagelijks lessen moet volgen.

De opleiding wordt voorzien van kennis, techniek en uitvoering, wat allemaal toegepast moet worden tijdens het werk als procesoperator. Je wordt met name klaargestoomd om de werkzaamheden uit te voeren in dienstverband.

Wanneer je de opleiding hebt afgerond en verder wilt studeren is er altijd de mogelijkheid om een vervolgopleiding te volgen.

Wil je meer te weten komen over hoe je een procesoperator wordt? Bekijk de website van Synsel.