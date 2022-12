Problemen aquaduct A7 groot raadsel voor Rijkswaterstaat, weg blijft voorlopig afgesloten

SNEEK- Het is voor de ingenieurs van Rijkswaterstaat nog onduidelijk wat de oorzaak is van het omhoogkomende stuk aquaduct op de A7 tussen Sneek en Joure. De omliggende dorpen zullen nog enige tijd last hebben van verkeer dat moet omrijden.

Het deel van de weg werd woensdag in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. "Er kon geen auto meer overheen rijden, dat kon niet veilig. Dan is er maar één optie mogelijk: dan moet de weg dicht", zegt Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft donderdag spoedoverleg gehad, maar daar kwam niets concreets uit. "We weten nog niet exact wat er aan de hand is, wat de beste oplossing is en hoelang het gaat duren", stelt Van der Meer. "Er staat ook geen water in de tunnel, dus voorlopig is het nog gissen."

Big bags met zand

Om tegendruk uit te oefenen op het omhoogkomende element van de tunnel, heeft Rijkswaterstaat bijna duizend big bags met zand op het stuk weg geplaatst. "Nu moeten onze experts uitzoeken hoe dit allemaal komt en hoe dit opgelost kan worden. Wij zijn er inmiddels wel achter dat dit niet binnen een aantal dagen is opgelost."

Om in de gaten te houden of er nog werking in het tunnelsegment zit, zijn spiegels geplaatst op de betonnen rand. Die worden aangestraald door een lichtstraal. Aan de hand van een vast punt kan worden berekend of dit segment of andere segmenten nog omhoog komen.

Omliggende dorpen

De afsluiting van de A7 levert veel verkeer op in de omliggende dorpen. Bijvoorbeeld in Oppenhuizen en Uitwellingerga. "Het is vrij druk. 's Ochtends vroeg en 's avonds in de spits is het hier niet te doen", zegt Luuk Westert van dorpsbelang Top & Twel.

Volgens hem zorgt het voor gevaarlijke situaties. "Het is heel moeilijk om de weg op te komen. Vooral als je uit het dorp komt en je richting Sneek moet. Op een bepaald moment worden ze dan ongeduldig en drukken ze de auto ervoor. Dit kan zo niet.”

Maar ook in dorpen zoals Hommerts-Jutrijp is het veel drukker dan normaal. Het is de sluiproute die je als alternatief kunt nemen voor de A6 naar Sneek. Voor zwaar vrachtverkeer is dat alleen geen alternatief. Dat heeft te maken met de brug bij Spannenburg. Die is in slechte staat.

Van der Meer kan zich wel voorstellen dat het in de dorpjes overlast geeft. "Er zijn niet veel mogelijkheden om om te rijden, dan zie je al snel dat het lokale verkeer door de dorpen gaat en dat brengt veel verkeersdrukte met zich mee."

Rijkswaterstaat is in overleg met de gemeenten en de provincie om te kijken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. "We hebben de weg gisteren afgesloten en mensen moeten nu wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. De drukte komt vooral door het lokale verkeer: als je bijvoorbeeld in Sneek woont en naar Joure moet, dan zul je binnendoor moeten."

Bron: Omrop Fryslân