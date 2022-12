Probleemtunnel in Uitwellingerga trekt veel bekijks

UITWELLINGERGA - Al anderhalve week zijn de problemen met het aquaduct bij Uitwellingerga onderdeel van het dagelijkse nieuws. Voor velen reden om een kijkje te nemen bij de tunnel onder het Prinses Margrietkanaal, vooral nu met de kerstdagen is daar kennelijk even tijd voor.

Het aquaduct is inmiddels volgestouwd met bigbags met zand, zowel aan de noord- als de zuidzijde van vrijwel de gehele tunnelbak. De zandzakken moeten ervoor zorgen dat met tegendruk alles op zijn plaats blijft staan.



Ondertussen stopt de ene na de auto langs het kanaal, ook fietsers en wandelaars. Even kijken. Het is een ontmoetingsplaats geworden. Een compleet stille snelweg zonder autoverkeer en een tunnel vol met enkele duizenden zandzakken; het zorgt voor een onwerkelijke aanblik.