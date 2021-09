Pro Kompas Groep: ‘’Wij zijn een partij in de re-integratie en arbeidsbemiddeling die anders denkt en doet’’

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Pro Kompas Groep.

Pro Kompas groep bestaat uit meerdere bedrijven met dezelfde kernwaarden en visie. De verbinding zit in het helpen van mensen en maatwerk. Pro Kompassie is de organisatie voor re-integratie en dagbesteding. Wij zijn breed inzetbaar maar hebben ook een aantal specialisaties. Wij begeleiden zowel trajecten naar werk vanuit het UWV en gemeenten, maar zijn ook ervaren in trajecten met multi-problematiek. Hierbij zijn er beperkingen, vaak vanuit meerdere leefgebieden, waardoor de afstand tot werk of participatie groot is. Samen pakken we deze uitdagingen aan.

We zijn tevens gespecialiseerd in kandidaten welke hoogbegaafd zijn en kandidaten met hoog intelligent autisme. We begeleiden kandidaten met een autistisch spectrum stoornis in hun dagelijkse ritme door onder andere dagbesteding aan te bieden. Kompas Detachering maakt de match tussen vraag naar personeel en de zoektocht naar de passende baan. Voor ons is maatwerk meer dan een passend CV.

Werk is een groot onderdeel van je leven. Daarom is het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent (of wordt). Op de onze website vind je aantrekkelijke vacatures in verschillende vakgebieden op diverse locaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Staat je ideale baan er niet tussen? Vertel ons wie je bent, wat je kan en wat je wil. Onze job-hunters scannen elke dag de markt af op zoek naar de ideale baan vanuit jouw wensen en perspectieven. Niets zal je zoveel plezier geven als doen wat je écht wilt. Dat is het allerbelangrijkste, maar kan tegelijkertijd ook het aller moeilijkste zijn! Daarom is het belangrijk om op een andere manier op zoek te gaan. Kan je wel wat hulp gebruik? In slechts vier stappen helpen wij jou bij het vinden van je ideale baan.

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO