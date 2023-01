Prinses Margriettunnel in A7 vanaf midden februari weer deels open voor verkeer

UITWELLINGERGA - De Prinses Margriettunnel in de A7 ter hoogte van Uitwellingerga gaat half februari weer deels open voor het verkeer. In beide rijrichtingen zal één rijstrook beschikbaar zijn.

In de tunnel zal een maximum snelheid van 50 kilometer per uur gaan gelden. Met het openstellen van een deel van de weg hoopt Rijkswaterstaat de verkeersdruk op de lokale wegen te verminderen. De gedeeltelijke openstelling van de Prinses Margriettunnel is mogelijk doordat het tunneldeel dat omhoog gekomen was door de druk van de 10.000 zakken zand weer zo goed als teruggezakt is.

Betonblokken en zandzakken

Vandaag wordt begonnen met het weghalen en verplaatsen van de zandzakken. Zo wordt ruimte gemaakt voor het verkeer. Tot het probleem met het tunnelsegment dat omhoog gekomen was geheel is opgelost, blijft het nodig om het deel van de tunnel te stabiliseren. Daarom worden er stalen rijplaten en betonblokken in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnelbak geplaatst.

De omleidingsroute blijft gelden. Het is de bedoeling van Rijkswaterstaat dat het verkeer op die manier zoveel mogelijk wordt gespreid.