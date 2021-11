Prins Ubbo de Eerste nieuwe hoogheid bij de Oeletoeters

Prins Ubbo de Eerste en zijn secondanten Jan Douwe en Pieter en Jeugdprinses Djenna de Eerste werden als nieuwe hoogheden gehuldigd in Verenigingsgebouw 'De Hofnar in Het Convenant' aan de Oude Dijk in Sneek. Zij mogen komend jaar de scepter zwaaien over Drabbelterp.

Met het nodige behoud wordt bij de Oeletoeters vooruitgeblikt op het nieuwe carnavalsseizoen. "Wij zij altijd op zoek naar hoe het wel kan. Vorig jaar vierden we het online. Nu willen we de mensen weer meer verbinden" zo laat Sander Balk van de Sneker Carnavalsvereniging in de Leeuwarder Courant weten. "Maar mocht het carnaval weer niet doorgaan dan mag de carnavalsprins ook het jaar daarna weer prins zijn".