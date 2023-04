Prins Hendrikkade Sneek wordt nóg groener

SNEEK- Dagelijks rijden er duizenden mensen over: de rotonde van de Prins Hendrikkade en Gedempte Pol in Sneek. Vanaf deze week krijgt de rotonde een make-over: de stenen in de binnenste ring gaan eruit en er komt een boom in met vaste planten er omheen. Ook trekt de gemeente de groenstroken langs de kade door tot aan de Koninginnebrug.

Het goede voorbeeld geven

“Dizze wike is de Wike fan ’e griene tún. In wike om ris kritysk nei je eigen tún te sjen: kinne der miskien wat tegels út? Sa hawwe wy de ôfrûne tiid ek kritysk nei ús iepenbiere romte sjoen,” zegt wethouder Henk de Boer.

Aan de Prins Hendrikkade werd een paar jaar geleden de verharde kade omgevormd tot een aantrekkelijk groen wandelgebied met Iepen. Deze vergroening breidt de gemeente nu uit tot aan de Koninginnebrug. Zo wordt het ook daar fijner wandelen: de wortels drukken de stenen niet langer omhoog én je hoeft niet meer door de plassen te stampen.

Nota Infra BV haalt deze week de stenen eruit en de gemeente plant in de rotonde een robinia (ook wel bekend als valse acacia) met daaronder vaste planten.

“Wy moatte mei-inoar ta nei mear grien,” zegt wethouder De Boer. “Net allinne om’t it moaier stiet. It is ek hurd nedich, no’t wy hieltyd faker te meitsjen krije mei in soad reinwetter. Op tegels bliuwt it wetter lizzen, mar yn in gersfjild of plantefek sil de grûn it wetter opnimme.“