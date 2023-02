Prins Archimagirus leidt Blauhús 55+1 jier Fyfkesryk

BLAUWHUIS/IT FYFKESRYK- Dit jaar was het 55-jarig jubileum van het Carnaval in Blauwhuis, oftewel It Fyfkesryk. Dit werd afgelopen weekend uitbundig in de feestburcht gevierd. Vrijdagavond 17 februari werd onder luid gejuich de prins onthuld. Prins Archimagirus zwaait dit jaar de scepter.

Vrijdagavond werd afgetrapt met een dubbel jubileum van de Swalkers en de Fyfkes onder toeziend oog van Prins Archimagirus ook wel Niels van Delft in de volksmond. Naast de prins staat uiteraard zijn prachtige page Lisanne Burghgraef die gelijk al de voetjes op de dansvloer liet zien. Bomvolle zaal met een goed optreden van de twee jubilerende clubs.

Brenda Bruinsma en Maria Zonderland werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet voor het EHBO in Blauwhuis. De prins gaf hen uit naam van de Fyfkes zijn persoonlijke ridderorde maar ook het gouden kwartje, het eerbetoon voor een uitzonderlijke prestatie in Blauwhuis.

Jubileumfeest

Zaterdagmiddag vond het jubileumfeest plaats. Een afgeladen en uitverkochte zaal vol reünisten bracht een middag vol verhalen, gezelligheid en een uitzonderlijk feest welke afgesloten werd met een groot buffet waar eenieder zeer van genoten heeft. Cilia Brandsma en Marieke Brandsma mochten naar voren komen en een presentje in ontvangst nemen voor hun jarenlange dienst als jury van de verkleedpartijen.

Zaterdagavond begon als vanouds met de kerkdienst in de st. Vitus kerk te Blauwhuis, het eerste publiek zat hier al verkleed en is hierna gelijk door gegaan naar de feestburcht. Deze feestburcht was extra aangekleed om een groot feest te kunnen waarborgen. En een groot feest is het geworden! De burcht schudde op zijn grondvesten met optredens van butterfly de boerenploegen, de garde en uiteraard een door de prins zelf geleidde polonaise.

Zondagmiddag begon met een fantastische optocht waarbij elk kind extra uitgedost was en door de straten van Blauwhuis ging achter de optochtwagen van de prins, en het geluid van de Swalkers.

Voor de feestburcht heeft de prins een woordje gedaan voor de inwoners van het Fyfkesryk en extra voor Fedde Veldmans voor zijn jarenlange inzet bij clubhuis Siesa.

Kindercarnaval werd niet klein gevierd! Grootse polonaises, dansmariekes op hun best en afgesloten met grote prijzen voor het beste verkleden.

Als dit al dan niet genoeg was, was er een flinke afsluiter op de zondagavond voor de jeugd tot 16 jaar. Goed verkleed en zeer fanatiek met de georganiseerde spelletjes deed de prins zelf de deur op slot om dit fantastische weekend af te sluiten.