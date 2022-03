Primeur Wereld Muziek Concours-shows Noordelijke showkorpsen bij ‘Take One’

SNEEK- De noordelijke showkorpsen die deelnemen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) laten op zaterdag 30 april 2022 hun nieuwe WMC-show aan elkaar en aan het grote publiek zien. Het evenement, dat heel toepasselijk ‘Take One’ heet, is voor de showkorpsen de eerste grote testcase voor het WMC. De instructieleden van de korpsen voorzien elkaar tijdens het evenement van tips en tricks. Ter ere van het 100-jarig bestaan van Bicycle Showband Crescendo vindt Take One 2022 plaats op sportcomplex De Veste in Opende. Het evenement is toegankelijk voor publiek.

Het WMC

Het WMC wordt eens in de vier jaar gehouden en staat onder muzikanten ook wel bekend als ‘de Olympische spelen voor muzikanten’. Het WMC vindt plaats in Kerkrade in juli van dit jaar

Take One

Er is bewust gekozen om Take One al vroeg in het jaar op de agenda te zetten. Instructieleden krijgen dan alle tijd om de commentaren mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de show in de aanloop naar het WMC. De instructieleden en een extern jurylid kijken naar het muzikale boek, het visuele ontwerp van de shows en het effect van de showelementen. Na de shows geven ze elkaar tips om de shows nog beter te maken. Na noodgedwongen pauze door corona staan de korpsen te springen Take One wordt gezamenlijk georganiseerd door en voor de deelnemende korpsen. De woordvoerder namens de organisatie, Gerrit de Roos laat weten dat de verenigingen na een periode van twee jaar, waarin bijna niets kon door corona, de korpsen staan te springen. De Roos: ”We zijn blij dat we eindelijk weer de wei in kunnen. De bands en instructieteams willen elkaar en het publiek weer wat moois voorschotelen na een gedwongen pauze van twee jaar. De verschillende instructieteams kennen elkaar goed en werken al veel samen. Dat bepaalt ook de open sfeer tijdens het geven van tips en feedback tijdens dit fantastische evenement.”

​Deelnemers Take One 2022

Behalve Bicycle Showband Crescendo zijn dit de overige deelnemers:

·

Advendo Sneek

·

Pasveer Leeuwarden

·

Takostu Stiens

·

Jeugdkorps Crescendo

·

Jong Advendo

·

Jong Pasveer

Aan het programma worden nog verrassingsacts toegevoegd!

De voorgaande edities trokken ruim duizend bezoekers. Take One is absoluut geen taptoe, maar een try-out. Bezoekers betalen bij de ingang een kleine bijdrage voor de dekking van de onkosten.

TakeOne 2022 vindt plaats op zaterdag 30 april 2022 op sportpark De Veste. De start van het festijn is om 14:00 uur.