Primeur voor deze winter: Schaatsen op natuurijs, al is het maar van korte duur!

Een van deze plekken waar het ijs sterk genoeg was, zijn de onder water gelopen stukken weiland (it bûtlân) langs de Griene Dyk. Hier waagde deze groep ervaren Sneker schaatsenrijders zich vanochtend vroeg aan de eerste streken op het ijs. Even het gevoel meepakken, want het is helaas maar van korte duur. Volgens de voorspellingen kan het eind deze week richting de 13 graden lopen. En dat is weer uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar