Primeur: Lancering Yn Beweging platform in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Yn Beweging is live! Dit is hét platform waarop alle Friezen online toegang krijgen tot alle mogelijkheden op het gebied van sporten en bewegen, lokaal én provinciaal, uniek in Nederland. Voor Súdwest-Fryslân, maar ook voor heel Friesland een primeur, want dit is de eerste gemeente samen met Opsterland waar de app in gebruik is genomen.

Iedereen in beweging, dat is de ambitie waar Súdwest-Fryslân voor gaat. Wethouder Bauke Dam: “Wij zijn trots dat we als een van de eerste gemeenten deelnemen aan Yn Beweging. Met deze app worden inwoners van jong tot oud aangemoedigd om te bewegen. Het aanbod van sportactiviteiten dicht in de buurt, maakt sporten toegankelijker voor jong en oud. Zo werken we met elkaar aan een vitale mienskip.“

Wij doen mee

Op vrijdag 23 september overhandigde Anne Jochum de Vries, directeur/bestuurder van Sport Fryslân, de app aan wethouder Bauke Dam. Hij toverde een levensgrote app tevoorschijn die wethouder Bauke Dam in ontvangst nam. Daarna vinkte de wethouder de gemeente Súdwest-Fryslân af op een grote kaart van Friesland (van 2,5 bij 3 meter!): ‘Check! Wij doen mee!’.

Van de eerste aanbieders uit de regio staat het beweegaanbod al in de app en op de website van Yn Beweging. Zo staan de naschoolse activiteiten van het Beweegteam Súdwest-Fryslân er nu in en voetbal- en hockeyactiviteiten. En er komt steeds meer sport- en beweegaanbod beschikbaar, van yoga tot fitness en van wandelen tot free running. Inwoners van alle leeftijden kunnen de informatie in de app vinden én hieraan deelnemen.

Download gratis de app en zoek jouw sport- of beweegactiviteit, ontdek locaties en ontmoet anderen om samen in beweging te komen.