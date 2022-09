Primeur: Lancering Yn Beweging platform in Súdwest-Fryslân

SNEEK/WORKUM-Yn Beweging gaat live! Dit is hét platform waarop alle Friezen online toegang krijgen tot alle mogelijkheden op het gebied van sporten en bewegen, lokaal én provinciaal, uniek in Nederland. Voor Súdwest-Fryslân, maar ook voor heel Friesland een primeur, want dit is de eerste gemeente samen met Opsterland waarin de app in gebruik wordt genomen.