Primeur in Sneek: Friese tribute aan Joni Mitchell ‘Baas Giele Taksy‘

SNEEK- ‘Hoe klinken de poëtische teksten van Joni Mitchell eigenlijk in het Fries?’, vroeg oud-Irolt-zangeres Inez Timmer zich af. Skriuwer Eppie Dam schoot voortvarend te hulp: Little Green werd ‘Lytse Knyn‘, Both Sides Now is nu 'Alles sjoen‘ en Big yellow taxi werd omgedoopt tot ‘Baas Giele Taksy‘!

Zangeres, actrice en theatermaker Inez Timmer stelde een 5-koppige band uitstekende musici samen en namen vorig jaar de cd/lp ‘BAAS GIELE TAKSY’ op. Haar nog altijd soepele en flexibele stem, rijke levens- en muziektheaterervaring maken Inez tot de ideale vertolkster van Joni Mitchell’s repertoire in het Fries. In 2022 staan ze (eindelijk) op het podium om de nummers van de bekende Canadese zangeres op eigen wijze live ten gehore te brengen.

Heeft u altijd al willen weten hoe zo’n voorstelling tot stand komt? Hoe een repetitie in zijn werk gaat? Wilt u als eerste ervaren hoe de teksten van Joni Mitchell in het Fries klinken? Dan is dit uw kans. Op donderdag 15 september (om 20.00 uur) staat Inez samen met haar volledige band inclusief backround vocals in de Doopsgezinde kerk aan de Singel 26 in Sneek voor een unieke try-out/rehearsal van ‘Baas Giele Taksy’!

Joni Mitchell, geniaal singer-songwriter, schilderes, eigenzinnige en briljante vrouw. Intens en hartstochtelijk. Berucht om haar bokkigheid en afstandelijkheid. Haar eigen pad banend, desnoods met een hakmes, maar jeetje wat was ze goed! Haar composities dragen haar songteksten, die als een dagboek haar leven becommentariëren. Laat je de muziek weg, dan houd je pure poëzie over.

Voor het eerst is het werk van deze vrouwelijke wereldster in het Fries vertaald. De productie en de zang is vakvrouw Inez Timmer wel toevertrouwd. Ook de regie is in ervaren vrouwelijke handen: actrice Joke Tjalsma regisseert dit bijzondere theaterconcert.

Joni Mitchell's teksten zijn meesterlijk in het Fries vertaald door Eppie Dam. Dit geeft een extra dimensie en maakt Joni's teksten des te aangrijpender. Samen met een muzikale en theatrale cast van heb-ik-jou daar én een door de wol geverfde regisseur kan ‘Baas Giele Taksy’ niet anders dan een juweeltje van een voorstelling worden!



Voorstelling : Baas Giele Taksy - Friese tribute aan Joni Mitchell

Ariesten : Inez Timmer met 5-koppige band en backing vocals

Locatie : Doopsgezinde kerk, Singel 26 in Sneek

Datum en tijd : 15 september om 20.00 uur

Organisatie : Aparthe kommunikatie i.s.m. Inez Timmer

Kaarten : € 12,50 per persoon (vrije zit)

Bestellen : per mail via astrid@aparthe.nl



De première van deze muzikale theatervoorstelling is op vrijdag 7 oktober 2022 in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.