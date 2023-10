Prima tijd van Geart Jorritsma tijdens de marathon van Amsterdam

“Ik ben erg tevreden met dit resultaat. Tot 26 kilometer kunnen aansluiten bij een groep met Remy, als luxe haas. Toen flink versneld in een poging om nog een pr te lopen. Dat ging lang goed maar bleek toch iets te veel van het goede waardoor ik de laatste kilometers weer wat in moest leveren. Het maximale er uitgehaald en erg blij met dit resultaat, ondanks flink minder kilometers in de benen dan bij vorige marathons", aldus Jorritsma.