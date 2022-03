Prima resultaten IJsster leden NK masters allround en afstanden te Hoorn

HOORN- Afgelopen weekend tijdens het Nederlands Kampioenschap Masters Allround en afstanden op ijsbaan de Westfries te Hoorn stonden vier leden van schaats- en skeelervereniging De IJsster op de deelnemerslijst. Te weten; Doede Wind in de categorie heren 45-50 jaar, Marlies de Jong in de categorie dames 55-60 jaar, Laurens Taekema in de categorie heren 40-45 jaar en Thea Kroontje in de gecombineerde categorie 65-80 jaar.