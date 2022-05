Prima Formule 1 debuut voor ‘nerveuze’ Nyck de Vries

BARCELONA - Nyck de Vries (Uitwellingerga) gaf toe dat hij wel wat gespannen was, maar dat weerhield hem er niet van een goede indruk achter te laten tijdens zijn Formule 1-debuut vrijdag in Spanje. De Vries klokte uiteindelijk de 18e tijd in de eerste vrije training in Barcelona op het Circuit de Catalunya. De Vries debuteerde namens het Williams-team en was zelfs een fractie sneller dan vaste Williams-coureur, de Canadees Nicholas Latifi.

Dat maakte het debuut van De Vries meteen ook interessanter, omdat over de toekomst van de tegenvallende Latifi wordt gespeculeerd en de naam van De Vries 'in de wandelgangen’ wordt genoemd als mogelijke vervanger. De Vries, die reservecoureur is voor Mercedes maar nu namens Williams Alexander Albon verving, bleef de Canadees vrijdagmiddag met 0,091 seconde voor. De Vries was wel drie seconden langzamer dan Charles Leclerc, die de snelste tijd noteerde. Max Verstappen eindigde als derde.



“Deze ervaring pakken ze niet meer van mij af”, liet de 27 jarige Nyck de Vries na afloop weten. Zonder dat hij het wist waren zijn ouders ook aanwezig op het circuit van Barcelona en dat was een grote verrassing voor de Friese coureur. "Dit zegt wel iets over de reis die we als familie samen hebben afgelegd”, aldus een trotse De Vries. "We zijn van ver gekomen en hebben deze route samen afgelegd. Het is uniek om deze kans nu te krijgen".