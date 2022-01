Prikken zonder afspraak mogelijk op XXL-locatie Leeuwarden

LEEUWARDEN- Op de XXL-locatie (de Saksenhal) in het WTC Expo Leeuwarden is het vanaf dinsdag 4 januari mogelijk om een extra prik (boostervaccinatie) te halen zonder een van tevoren gemaakte afspraak. Daarbij is de voorwaarde dat de laatste coronavaccinatie minimaal drie maanden geleden was of dat men minimaal drie maanden geleden genezen is van een coronabesmetting. Vrije inloop in Leeuwarden is mogelijk tussen 08.00 uur en 21.00 uur. Het kan zijn dat mensen te maken krijgen met enige wachttijd.

Capaciteit goed benutten



GGD Fryslân heeft ingezet op zoveel mogelijk vaccinatiecapaciteit om half januari alle Friese inwoners van 18 jaar en ouder van een prik te kunnen voorzien. Deze capaciteit wordt op dit moment niet volledig benut. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor zogenaamde vrije inloop. Margreet de Graaf, directeur GGD Fryslân: “Dit is een handreiking voor elke Fries die snel terecht wil voor een extra prik (boostervaccinatie) en niet wil wachten op een prik op een locatie elders in Fryslân. Een afspraak maken is het handigst, maar wil je liever zonder afspraak dan ben je welkom in Leeuwarden.”

Wachttijd

Nu de noodzaak voor een afspraak in Leeuwarden is losgelaten kan het zijn dat er op sommige momenten op de dag drukte ontstaat. Op matrixborden bij de locatie, op de website en via het twitteraccount van GGD Fryslân wordt aangegeven wanneer de wachttijd te hoog oploopt.

Overige locaties afspraak nodig

Voor mensen die hun boosterprik willen halen op één van de overige GGD-locaties (Dokkum, Sneek, Drachten en Heerenveen) blijft het vooralsnog nodig om een afspraak te maken.

Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Naar verwachting kan vanaf dinsdag 4 januari iedereen vanaf 18 jaar en ouder een afspraak te maken voor deze locaties.

Wie al een afspraak heeft staan, gaat gewoon naar de afgesproken locatie. Wie toch liever gebruik wil maken van de vrije inloop, is van harte welkom in Leeuwarden. Het is dan niet nodig om de afspraak om te boeken via het landelijk call center, de oude afspraak wordt ter plekke uit het systeem gehaald.