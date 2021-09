Prijsvraag middelbare scholieren Súdwest Fryslân

SNEEK- Hoe wil jij in 2030 het liefst wonen, werken en genieten in gemeente Súdwest-Fryslân? Doe mee aan de prijsvraag voor alle middelbare scholieren!

De gemeente Súdwest-Fryslân bestaat 10 jaar. Nu wil de gemeente graag weten wat jij de komende 10 jaar nodig hebt om gezond en gelukkig te zijn in Súdwest-Fryslân. Kun je dat laten zien? Maak een vlog, een gedicht, een filmpje, een rap of wat jij maar wilt en stuur het voor 12 september naar jeugdpraatmee@sudwestfryslan.nl. De winnende inzendingen krijgen een plek in het gemeentehuis én winnen een toffe prijs.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=3_dj3gAgHfU