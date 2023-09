Prijsvraag meest vergroende tuin van de gemeente

Hevige regenbuien, langdurige hitte, het klimaat verandert. Daarnaast verdwijnen in een snel tempo veel planten en diersoorten. Hier moeten we op inspelen. Daarom zijn we als gemeente aangesloten bij Stichting Steenbreek. Steenbreek heeft als motto: tegel eruit, plant erin.

Hoe doe je mee?



Stuur voor 17 september 2023 een mail met jouw groene tuin naar steenbreek@sudwestfryslan.nl. Vertel in de mail waarom jouw tuin moet winnen. Let hierbij op de criteria waar wij op letten. Stuur ook foto’s mee van de hele tuin en foto’s van details van jouw tuin. Je kunt extra bonuspunten verdienen als je ook foto’s van voor de vergroening van je tuin kunt laten zien. Succes!