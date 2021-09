Prijsvraag basisschoolkinderen: Waar ben jij trots op in de gemeente SWF?

SNEEK- Waar ben jij trots op in de gemeente? Doe mee aan de prijsvraag voor alle basisschoolkinderen!

De gemeente bestaat 10 jaar. Nu wil de gemeente graag weten waar jij trots op bent in Súdwest-Fryslân. Kun je dat laten zien? Maak een tekening, een filmpje, een lied of wat je maar wilt en stuur het voor 12 september naar jeugdpraatmee@sudwestfryslan.nl. De winnende inzendingen krijgen een plek in het gemeentehuis én winnen een sportieve prijs.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=x92tMRZogJ4