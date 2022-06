Previewavond Theater Sneek

SNEEK- Dinsdagavond vond de previewavond seizoen 2022-2023 voor Vrienden plaats in Theater Sneek. Voor een volle zaal maakten onder andere Thjum Janneke de Bijl Anne Oosterhaven Mads Wittermans en Spinvis hun opwachting.

Wethouder van Cultuur Petra Van den Akker nam uit handen van kinderdirecteur Huib het eerste exemplaar van de nieuwe seizoen brochure in ontvangst. Deze week start de kaartverkoop voor Vrienden, aankomende dinsdag is het voor iedereen mogelijk kaartjes te bestellen via website van Theater Sneek: https://theatersneek.nl