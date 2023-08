Preview Radio-opnames voorbeschouwing De Tocht met o.a. Dione de Graaff, Erben Wennemars en Wiebe Wieling

LEEUWARDEN- ‘De dag waar heel Nederland al 26 jaar op wacht. De dag die geen tijd kent maar een eindeloze samensmelting is van verhalen, van heroïek, pijn, verdriet, glorie, trots, maar vooral van die magische verbinding tussen de mens en de elementen. Die dag is vandaag. Dit is de Elfstedentocht!’ Met die woorden opent presentatrice Dione de Graaff de live-uitzending van Radio De Tocht.

Deze bijzondere voorbeschouwing is onderdeel van de totaalbeleving van Musical De Tocht. Bezoekers kunnen terwijl ze onderweg zijn naar de voorstelling in de auto of het openbaar vervoer of thuis via een livestream afstemmen op Radio De Tocht om alvast in de stemming te komen. De voorstelling begint dus eigenlijk al ver voordat men plaatsneemt in de theaterstoel.

In de uitzending wordt live geschakeld met de startkooien en schuiven bijzondere gasten aan tafel aan bij Dione de Graaff waaronder Erben Wennemars, Sybrand Buma, Wiebe Wieling, Marnix Koolhaas en vele anderen.

In de bijzondere live-voorbeschouwing die zich zogenaamd twee uur voorafgaand aan de start van De Elfstedentocht van 2023 afspeelt komen alle onderwerpen en vragen aan bod die je verwacht. Muziek, bijzondere gasten, actualiteit, historie. De Elfstedentocht is nu.

Musical De Tocht is vanaf 1 oktober te zien in het Friso Theater in Leeuwarden. Tickets zijn beschikbaar via www.musicaldetocht.frl