Presintaasje Fryske oersetting fan de roman “Of mice and men” fan John Steinbeck.

Jan Pieter Dykstra Hzn. fan Warkum is de oersetter fan dit boek, it is syn twadde oersetting fan in roman fan John Steinbeck. Yn 2019 ferskynde by útjouwerij DeRyp de oersetting fan it boek “Cannery Row (Blikbuert). Dizze earste oersetting is skjin útferkocht.

Dykstra is op dit stuit dwaande mei it oersetten fan in roman fan F.Springer. (Met stille trom) en yn de tuskentiid hat er him ek noch dwaande holden mei it boek oer de keunstner Klaas Werumeus Buning. De presintaasje fan “Oer mûzen en minsken” fynt plak op snein 6 novimber o.s. yn it tsjerkje op Brânbuorren 18 yn it Heidenskip.