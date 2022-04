Presentatie ‘It grutte swijen’ met medewerking van Nij Libben op 4 mei

KOUDUM- Op 4 mei vindt in De Klink de presentatie plaats van It grutte swijen. Dat boek neemt de lezer mee naar Koudum in de Tweede Wereldoorlog, naar de winter van 1944-1945. Uitgangspunt is het doodschieten van een 22-jarige jongeman uit Koudum door Duitse officieren in het Drentse Norg. Voor Koudum had dit voorval grote gevolgen, waar heel lang over gezwegen werd. De presentatie, waaraan fanfarecorps Nij Libben ook meewerkt, duurt van ongeveer 21.00 tot 22.00 uur.

In It grutte swijen staan de drie Friese monologen die Ytsje Hettinga in het kader van 75 jaar bevrijding (2020) schreef voor Teatergroep Sult. In het stuk, vanwege de coronamaatregelen helaas nooit gespeeld, laat ze vrouwen aan het woord die geleden hebben onder het verlies van hun zoon of broer. De vrouwen laten hun gevoelens zien, als zus of als moeder. De schrijfster zegt daar onder andere van: “In mem bliuwt mem, hoe dan ek, mem fan har bern, wat dy ek dogge, goed of ferkeard”.

Ytsje Hettinga maakte de drie monologen op basis van een onderzoek dat Jan de Vries jarenlang deed naar de gebeurtenissen in de winter van 1944-1945 in Koudum. Hij heeft veel, maar niet alles rond de noodlottige gebeurtenissen in Koudum weten te achterhalen. Een nauwkeurig en goed leesbaar verslag van dat onderzoek fungeert nu als inleiding op de drie monologen.

Is het nodig om na ruim 75 jaar deze onverkwikkelijke geschiedenis in de openbaarheid te brengen? Ja, zegt behalve Jan de Vries ook Utjouwerij DeRyp, omdat het verhaal op indringende wijze duidelijk maakt wat oorlog met gewone mensen uit de eigen omgeving doet. Dit oude verhaal blijkt zo een universeel verhaal te zijn over wat het doet met een hechte gemeenschap wanneer er niet gesproken wordt over zeer ingrijpende gebeurtenissen.

Tijdens de presentatie worden fragmenten uit de Friese monologen van Ytsje Hettinga voorgedragen door spelers van theatergroep Sult. Jan de Vries zal zijn onderzoek naar de gebeurtenissen toelichten en fanfarecorps Nij Libben zal voor gepaste muzikale omlijsting zorgen. De presentatie in dorpshuis De Klink begint om 21.00 uur, inloop vanaf 20.30, aansluitend op de jaarlijkse Dodenherdenking in Koudum. De bijeenkomst is, inclusief koffie of thee, gratis toegankelijk. Na afloop is het boek It grutte swijen te koop.