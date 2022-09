Presentatie boek en opening expositie Klaas Werumeus Buning

WORKUM- Op vrijdag 9 september is de presentatie van het boek “No sa” van en over de kunstenaar Klaas Werumeus Buning in de Klameare te Workum. Dit boek dat geschreven is door Sabine van den Berg en Jan Pieter Dykstra Hzn geeft een beeld van het veelzijdige oeuvre van deze in Pietersbierum wonende en werkende kunstenaar. Uiteraard is er veel beeldmateriaal te vinden in dit lijvige boekwerk.