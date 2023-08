Presentatie Anton Teuben over Schumann Resonantie & Buitenaard leven bij Lewinski

SNEEK- De Schumann resonantie is de trilling tussen de kern van de aarde en de ionosfeer. Door deze frequentie weer bewust door ons systeem te laten stromen, wordt onder andere ons zelfherstellende vermogen geactiveerd.

In deze presentatie maak je kennis met de Schumann resonantie Anton Teuben is al meer dan 30 jaar een ufo meldpunt voor Nederland en weet veel over buitenaards leven en wat ermee te maken heeft en deelt graag deze informatie en zijn ervaringen/contact met jou.

13 september 20.00 uur

Ticketlink:

https://schumanninstituut.com/nl/calendar/?fbclid=IwAR3To9xZhrs1C9dRJlTm7Ps0RgLgNtdd8AZW4jQGHpAJkCE3ipWgkFz6ryY